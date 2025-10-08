  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano si prepara alla Giornata Mondiale dedicata alla Salute mentale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-08

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano si prepara alla Giornata Mondiale dedicata alla Salute mentale

Anche a Castelvetrano il prossimo 10 ottobre 2025, si terranno diverse attività in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L’ASP di Trapani ha previsto un nutrito programma di appuntamenti in varie città della Provincia. In particolare, a Castelvetrano, il Centro della Salute Mentale ha predisposto una serie di eventi che inizieranno con una passeggiata simbolica e con una serie di spettacoli che si terranno nel Sistema delle Piazze.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Alle ore 9.00 di venerdì 10 ottobre, i responsabili del Centro di Salute mentale di Castelvetrano hanno dato appuntamento a tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa, in piazza Matteotti, per dare il via alla simbolica passeggiata che attraverserà, corso Vittorio Emanuele, con destinazione Il Sistema delle Piazze. Alle 10, 30 avrà inizio il programma degli spettacoli previsto nella locandina, con l’esibizione anche di pazienti del Centro di Salute Mentale e di alcuni volontari sensibili alle questioni del disagio mentale e psichico.

    Sono previsti momenti dedicati al ballo, al canto  e alla musica, mostre di pittura e di artigianato locale con opere realizzate dagli stessi pazienti: previsto anche un murales in corso Vittorio Emanuele e l’illuminazione di colore verde della Fontana della Ninfa. Maggiori informazioni sulle manifestazioni si possono avere tramite il Centro di Salute Mentale di Castelvetrano e sul sito ASP Trapani. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    I più letti

    Scontro fra due auto in via Cavallaro, ferito trasportato in Ospedale

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Marinella, successo di partecipazione alla X edizione dell'OctoberFest

    Lube store p1 dal 7 ottobre