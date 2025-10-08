Castelvetrano si prepara alla Giornata Mondiale dedicata alla Salute mentale

di: Redazione - del 2025-10-08

Anche a Castelvetrano il prossimo 10 ottobre 2025, si terranno diverse attività in occasione della giornata mondiale dedicata alla salute mentale. L’ASP di Trapani ha previsto un nutrito programma di appuntamenti in varie città della Provincia. In particolare, a Castelvetrano, il Centro della Salute Mentale ha predisposto una serie di eventi che inizieranno con una passeggiata simbolica e con una serie di spettacoli che si terranno nel Sistema delle Piazze.

Alle ore 9.00 di venerdì 10 ottobre, i responsabili del Centro di Salute mentale di Castelvetrano hanno dato appuntamento a tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa, in piazza Matteotti, per dare il via alla simbolica passeggiata che attraverserà, corso Vittorio Emanuele, con destinazione Il Sistema delle Piazze. Alle 10, 30 avrà inizio il programma degli spettacoli previsto nella locandina, con l’esibizione anche di pazienti del Centro di Salute Mentale e di alcuni volontari sensibili alle questioni del disagio mentale e psichico.

Sono previsti momenti dedicati al ballo, al canto e alla musica, mostre di pittura e di artigianato locale con opere realizzate dagli stessi pazienti: previsto anche un murales in corso Vittorio Emanuele e l’illuminazione di colore verde della Fontana della Ninfa. Maggiori informazioni sulle manifestazioni si possono avere tramite il Centro di Salute Mentale di Castelvetrano e sul sito ASP Trapani.