Ospedale Castelvetrano, il dossier a salvaguardia del presidio ospedaliero della Valle del Belìce

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-08

L'On. Davide Faraone, Deputato alla Camera di Italia Viva, documenta le criticità del sistema sanitario regionale in visita alle strutture ospedaliere siciliane. Un vero dossier sul Presidio Ospedaliero di Castelvetrano, portato all'attenzione del governo regionale siciliano ed al Commissario Asp Trapani Pulvirenti.

Il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano (TP) è un nodo sanitario strategico della rete ospedaliera provinciale dell’ASP Trapani, con una funzione di riferimento non solo per il Distretto di Castelvetrano (Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Campobello, Santa Ninfa, Vita) ma anche per i territori della Valle del Belìce agrigentina (Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice). L’estensione interprovinciale del bacino di utenza, unita all’elevata incidenza traumatologica e alla carenza di strutture alternative di prossimità, rende imprescindibile la presenza di un reparto di Ortopedia e Traumatologia pienamente operativo.

Negli ultimi dieci anni l’ospedale ha visto una progressiva contrazione dei ricoveri ordinari e una crescita dell’attività ambulatoriale e di pronto soccorso. I dati ASP Trapani 2021–2023 evidenziano un incremento di oltre il 25% nelle prestazioni ambulatoriali con valore economico sostanzialmente stabile, segnale di un’attività a basso valore tariffario ma ad alto impatto sui volumi di servizio. Il Pronto Soccorso, con circa 17.000 accessi annui, mantiene un ruolo centrale ma soffre limiti strutturali e organizzativi a causa dei lavori di ristrutturazione fermi da tre anni.

Le principali criticità si concentrano su cinque assi:

(1) carenza di personale medico e infermieristico;

(2) capacità critica limitata a soli sei posti di Terapia Intensiva;

(3) ridotta operatività dell’Ortopedia e Traumatologia, oggi solo in regime di Day Surgery/Day Hospital; (4) necessità di tutela e potenziamento delle Unità di Ematologia (codice AH06RP104) e Oncologia (codice AH06RP182), strutture codificate e strategiche;

(5) completamento urgente dei lavori al Pronto Soccorso e della riorganizzazione logistica dei percorsi di emergenza.

Il Piano Regionale della Rete Ospedaliera 2025 incrementa i posti letto nelle aree mediche (Medicina, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Geriatria) mantenendo invariata la Terapia Intensiva (6 PL) e la Lungodegenza (18 PL). Tuttavia, senza la riattivazione di una degenza ortopedica e la salvaguardia dei percorsi onco‑ematologici, il presidio rischia di non soddisfare pienamente il fabbisogno sanitario del bacino interprovinciale. La priorità assoluta è completare la riqualificazione del Pronto Soccorso, potenziare la capacità critica e ristabilire la piena funzionalità delle unità operative cliniche chiave.

1. Inquadramento storico e strutturale

Il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele II” è parte integrante dell’ASP di Trapani. La struttura moderna fu completata nel 1992 e dispone di sei piani fuori terra e un piano seminterrato. È dotata di elisuperficie autorizzata ENAC, integrata nella rete 118, e rappresenta il principale presidio sanitario per la Valle del Belìce e per la parte meridionale della provincia di Trapani.

2. Bacino di utenza

Bacino primario: Distretto Sanitario n. 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa). Bacino potenziale aggiuntivo: comuni della Valle del Belìce agrigentina (Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice). Il bacino complessivo stimato supera i 100.000 abitanti. L’estensione interprovinciale rafforza la necessità di un’offerta completa nelle aree di Pronto Soccorso, Medicina, Ortopedia/Traumatologia e Oncologia.

3. Attività produttiva e volumi assistenziali

3.1 Prestazioni ambulatoriali

Secondo i Rapporti Annuali di Performance ASP Trapani (2021–2023), le prestazioni ambulatoriali erogate dal presidio sono cresciute da 197.456 (2021) a 247.411 (2023), con un incremento di circa il 25%. Il valore economico complessivo è rimasto stabile intorno a 1,7–1,8 milioni di euro, indicando un’attività ad alta domanda e a basso valore tariffario. Le branche più attive includono Cardiologia, Oncologia, Chirurgia e Oculistica.

3.2 Ricoveri e Day Hospital

I ricoveri ordinari sono calati tra il 2017 e il 2019 (4.779 → 3.612) con un tasso di occupazione cresciuto fino all’88,9%. Nel periodo post-pandemico, l’attività di Day Hospital è risalita (da 593 nel 2021 a 730 nel 2023), mentre il Day Service si mantiene inferiore ai livelli pre‑COVID. Il trend complessivo indica maggiore efficienza gestionale ma una riduzione della complessità clinica dei casi trattati in degenza.

3.3 Attività di Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso di Castelvetrano registra circa 17.000 accessi annui, con oltre 140.000 prestazioni correlate. La quota di accessi che si traduce in ricovero è diminuita del 26,7% tra il 2020 e il 2023, riflettendo la scarsità di posti letto e la necessità di riorganizzazione dei flussi. I lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso sono fermi da tre anni, limitando la piena operatività e aggravando la pressione sull’area di emergenza.

3.4 Ortopedia e Traumatologia

L’Ortopedia è attiva come U.O.S. con funzioni di Day Hospital e Day Surgery, ripartita dalla primavera 2024 dopo anni di sospensione. Gli interventi urgenti e i casi di fratture vengono ancora trasferiti a Marsala, sede della U.O.C. da cui l’unità dipende. La riattivazione di un reparto di degenza ortopedica e di un servizio chirurgico h24 è imprescindibile, vista la domanda traumatologica del bacino interprovinciale e i volumi di emergenza.

4. Bilanci e performance economica

I bilanci consuntivi ASP Trapani 2019–2023 sono in avanzo (circa +98.000 € nel 2023 e +75.000 € nel 2022). Non esistono bilanci disaggregati per presidio. I fondi PNRR e Fondo Complementare destinati all’edilizia sanitaria includono quote per il completamento dei lavori al Pronto Soccorso e la riqualificazione tecnologica dell’ospedale.

5. Criticità strutturali e gestionali

Le criticità si articolano su cinque assi principali:

- Carenza cronica di personale medico e infermieristico;

- Terapia Intensiva con soli 6 posti letto, insufficiente a sostenere l’ampliamento dell’area medica;

- Operatività limitata del reparto di Ortopedia/Traumatologia, che necessita di degenza e sala operatoria d’urgenza;

- Lavori al Pronto Soccorso fermi da tre anni, con impatto diretto sulla funzionalità del presidio;

- Necessità di consolidare le Unità di Ematologia (AH06RP104) e Oncologia (AH06RP182) come pilastri clinici strategici e centri di riferimento territoriale per l’area sud della provincia.

6. Valutazione del Piano Regionale Rete Ospedaliera 2025

Il Piano 2025 assegna al presidio 118 posti letto (100 acuti, 18 post‑acuti) con aumenti nelle discipline mediche: Medicina Generale (16→20), Cardiologia (7→13), Neurologia/Stroke (4→8), Nefrologia (0→8), Geriatria (0→8). Restano invariati Terapia Intensiva (6) e Lungodegenza (18). Il piano rafforza l’area internistica ma non interviene sull’ortopedia con degenza né prevede potenziamenti strutturali del comparto chirurgico e onco‑ematologico.

7. Conclusioni e raccomandazioni

Il Presidio di Castelvetrano resta fondamentale per il sud della provincia di Trapani e parte della provincia di Agrigento. Per rispondere al reale fabbisogno territoriale occorre:

1. Riattivare la degenza ortopedica e l’attività chirurgica d’urgenza;

2. Completare i lavori di ristrutturazione e potenziamento del Pronto Soccorso;

3. Potenziare Ematologia e Oncologia come hub territoriali;

4. Incrementare la Terapia Intensiva o introdurre una sub‑intensiva;

5. Attuare un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni;

6. Garantire la trasparenza e la tracciabilità dei fondi PNRR destinati all’ospedale