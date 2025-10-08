  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Ospedale Castelvetrano, il dossier a salvaguardia del presidio ospedaliero della Valle del Belìce

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-08

Commenti
Immagine articolo: Ospedale Castelvetrano, il dossier a salvaguardia del presidio ospedaliero della Valle del Belìce

L'On. Davide Faraone, Deputato alla Camera di Italia Viva, documenta le criticità del sistema sanitario regionale in visita alle strutture ospedaliere siciliane. Un vero dossier sul Presidio Ospedaliero di Castelvetrano, portato all'attenzione del governo regionale siciliano ed al Commissario Asp Trapani Pulvirenti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano (TP) è un nodo sanitario strategico della rete ospedaliera provinciale dell’ASP Trapani, con una funzione di riferimento non solo per il Distretto di Castelvetrano (Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Campobello, Santa Ninfa, Vita) ma anche per i territori della Valle del Belìce agrigentina (Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice). L’estensione interprovinciale del bacino di utenza, unita all’elevata incidenza traumatologica e alla carenza di strutture alternative di prossimità, rende imprescindibile la presenza di un reparto di Ortopedia e Traumatologia pienamente operativo.

    Negli ultimi dieci anni l’ospedale ha visto una progressiva contrazione dei ricoveri ordinari e una crescita dell’attività ambulatoriale e di pronto soccorso. I dati ASP Trapani 2021–2023 evidenziano un incremento di oltre il 25% nelle prestazioni ambulatoriali con valore economico sostanzialmente stabile, segnale di un’attività a basso valore tariffario ma ad alto impatto sui volumi di servizio. Il Pronto Soccorso, con circa 17.000 accessi annui, mantiene un ruolo centrale ma soffre limiti strutturali e organizzativi a causa dei lavori di ristrutturazione fermi da tre anni.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Le principali criticità si concentrano su cinque assi:

    (1) carenza di personale medico e infermieristico;
    (2) capacità critica limitata a soli sei posti di Terapia Intensiva;
    (3) ridotta operatività dell’Ortopedia e Traumatologia, oggi solo in regime di Day Surgery/Day Hospital; (4) necessità di tutela e potenziamento delle Unità di Ematologia (codice AH06RP104) e Oncologia (codice AH06RP182), strutture codificate e strategiche;
    (5) completamento urgente dei lavori al Pronto Soccorso e della riorganizzazione logistica dei percorsi di emergenza.

    Il Piano Regionale della Rete Ospedaliera 2025 incrementa i posti letto nelle aree mediche (Medicina, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Geriatria) mantenendo invariata la Terapia Intensiva (6 PL) e la Lungodegenza (18 PL). Tuttavia, senza la riattivazione di una degenza ortopedica e la salvaguardia dei percorsi onco‑ematologici, il presidio rischia di non soddisfare pienamente il fabbisogno sanitario del bacino interprovinciale. La priorità assoluta è completare la riqualificazione del Pronto Soccorso, potenziare la capacità critica e ristabilire la piena funzionalità delle unità operative cliniche chiave.

    1. Inquadramento storico e strutturale

    Il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele II” è parte integrante dell’ASP di Trapani. La struttura moderna fu completata nel 1992 e dispone di sei piani fuori terra e un piano seminterrato. È dotata di elisuperficie autorizzata ENAC, integrata nella rete 118, e rappresenta il principale presidio sanitario per la Valle del Belìce e per la parte meridionale della provincia di Trapani.

    2. Bacino di utenza

    Bacino primario: Distretto Sanitario n. 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa). Bacino potenziale aggiuntivo: comuni della Valle del Belìce agrigentina (Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice). Il bacino complessivo stimato supera i 100.000 abitanti. L’estensione interprovinciale rafforza la necessità di un’offerta completa nelle aree di Pronto Soccorso, Medicina, Ortopedia/Traumatologia e Oncologia.

    3. Attività produttiva e volumi assistenziali

    3.1 Prestazioni ambulatoriali
    Secondo i Rapporti Annuali di Performance ASP Trapani (2021–2023), le prestazioni ambulatoriali erogate dal presidio sono cresciute da 197.456 (2021) a 247.411 (2023), con un incremento di circa il 25%. Il valore economico complessivo è rimasto stabile intorno a 1,7–1,8 milioni di euro, indicando un’attività ad alta domanda e a basso valore tariffario. Le branche più attive includono Cardiologia, Oncologia, Chirurgia e Oculistica.
    3.2 Ricoveri e Day Hospital
    I ricoveri ordinari sono calati tra il 2017 e il 2019 (4.779 → 3.612) con un tasso di occupazione cresciuto fino all’88,9%. Nel periodo post-pandemico, l’attività di Day Hospital è risalita (da 593 nel 2021 a 730 nel 2023), mentre il Day Service si mantiene inferiore ai livelli pre‑COVID. Il trend complessivo indica maggiore efficienza gestionale ma una riduzione della complessità clinica dei casi trattati in degenza.
    3.3 Attività di Pronto Soccorso
    Il Pronto Soccorso di Castelvetrano registra circa 17.000 accessi annui, con oltre 140.000 prestazioni correlate. La quota di accessi che si traduce in ricovero è diminuita del 26,7% tra il 2020 e il 2023, riflettendo la scarsità di posti letto e la necessità di riorganizzazione dei flussi. I lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso sono fermi da tre anni, limitando la piena operatività e aggravando la pressione sull’area di emergenza.
    3.4 Ortopedia e Traumatologia
    L’Ortopedia è attiva come U.O.S. con funzioni di Day Hospital e Day Surgery, ripartita dalla primavera 2024 dopo anni di sospensione. Gli interventi urgenti e i casi di fratture vengono ancora trasferiti a Marsala, sede della U.O.C. da cui l’unità dipende. La riattivazione di un reparto di degenza ortopedica e di un servizio chirurgico h24 è imprescindibile, vista la domanda traumatologica del bacino interprovinciale e i volumi di emergenza.

    4. Bilanci e performance economica

    I bilanci consuntivi ASP Trapani 2019–2023 sono in avanzo (circa +98.000 € nel 2023 e +75.000 € nel 2022). Non esistono bilanci disaggregati per presidio. I fondi PNRR e Fondo Complementare destinati all’edilizia sanitaria includono quote per il completamento dei lavori al Pronto Soccorso e la riqualificazione tecnologica dell’ospedale.

    5. Criticità strutturali e gestionali

    Le criticità si articolano su cinque assi principali:
    - Carenza cronica di personale medico e infermieristico;
    - Terapia Intensiva con soli 6 posti letto, insufficiente a sostenere l’ampliamento dell’area medica;
    - Operatività limitata del reparto di Ortopedia/Traumatologia, che necessita di degenza e sala operatoria d’urgenza;
    - Lavori al Pronto Soccorso fermi da tre anni, con impatto diretto sulla funzionalità del presidio;
    - Necessità di consolidare le Unità di Ematologia (AH06RP104) e Oncologia (AH06RP182) come pilastri clinici strategici e centri di riferimento territoriale per l’area sud della provincia.

    6. Valutazione del Piano Regionale Rete Ospedaliera 2025

    Il Piano 2025 assegna al presidio 118 posti letto (100 acuti, 18 post‑acuti) con aumenti nelle discipline mediche: Medicina Generale (16→20), Cardiologia (7→13), Neurologia/Stroke (4→8), Nefrologia (0→8), Geriatria (0→8). Restano invariati Terapia Intensiva (6) e Lungodegenza (18). Il piano rafforza l’area internistica ma non interviene sull’ortopedia con degenza né prevede potenziamenti strutturali del comparto chirurgico e onco‑ematologico.

    7. Conclusioni e raccomandazioni

    Il Presidio di Castelvetrano resta fondamentale per il sud della provincia di Trapani e parte della provincia di Agrigento. Per rispondere al reale fabbisogno territoriale occorre:
    1. Riattivare la degenza ortopedica e l’attività chirurgica d’urgenza;
    2. Completare i lavori di ristrutturazione e potenziamento del Pronto Soccorso;
    3. Potenziare Ematologia e Oncologia come hub territoriali;
    4. Incrementare la Terapia Intensiva o introdurre una sub‑intensiva;
    5. Attuare un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni;
    6. Garantire la trasparenza e la tracciabilità dei fondi PNRR destinati all’ospedale

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    I più letti

    Scontro fra due auto in via Cavallaro, ferito trasportato in Ospedale

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Marinella, successo di partecipazione alla X edizione dell'OctoberFest

    Lube store p1 dal 7 ottobre