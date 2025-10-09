Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

di: Redazione - del 2025-10-09

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Andrea Forgione, sulla continua perdita idrica sul tratto della SP 81 che collega, da Triscina, il bivio Triscina-Campobello con la zona Bresciana verso Castelvetrano.

"Questo tratto è stato spesso, per non dire sempre, caratterizzato da grossi rivoli d'acqua dovuti a perdite della rete idrica. Infatti circa un anno, prima del rifacimento di tutto il manto stradale, furono riparate con successo almeno tre falle, con importanti lavori di scavo, nel tratto che segue verso Castelvetrano. Un pronto intervento da parte delle autorità competenti necessita con urgenza per fermare l' enorme sciupio d'acqua e per scongiurare incidenti dovuti all'allagamento del tratto stradale, prima che la questione diventi così di interesse della Procura della Repubblica".