  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-09

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Andrea Forgione, sulla continua perdita idrica sul tratto della SP 81 che collega, da Triscina, il bivio Triscina-Campobello con la zona Bresciana verso Castelvetrano

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Questo tratto è stato spesso, per non dire sempre, caratterizzato da grossi rivoli d'acqua dovuti a  perdite della rete idrica. Infatti circa un anno, prima del rifacimento di tutto il manto stradale, furono riparate con successo almeno tre falle, con importanti lavori di scavo, nel tratto che segue verso Castelvetrano. Un pronto intervento da parte delle autorità competenti necessita con urgenza per fermare l' enorme sciupio d'acqua e per scongiurare incidenti dovuti all'allagamento del tratto stradale, prima che  la questione diventi così di interesse della Procura della Repubblica".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Castelvetrano, al via il "Sostegno Economico Inclusione Sociale" nei sei comuni del Distretto 54

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Lube store p1 dal 7 ottobre