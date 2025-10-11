  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-11

Commenti
Immagine articolo: Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

A Castelvetrano la povertà c’è e tocca tante famiglie. Solo nella sezione della Caritas gestita dalla Parrocchia di Don Giuseppe Undari oltre 200 famiglie riescono a sopravvivere grazie al prezioso aiuto dell’importante associazione benefica. Ma i numeri sule famiglie bisognose sono più alti. Come ha spiegato Don Undari nel corso della recente puntata di, “Bau Bau autunno”, il format social media, gestito da Filippo Siragusa e Leonardo Di Stefano, in diretta Facebook, sulla pagina coordinata da CastelvetranoNews. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Ogni parrocchia - ha dichiarato l’arciprete di Castelvetrano - è sede della Caritas e gestisce tante famiglie bisognose nell’ambito del proprio territorio. Santa Lucia, in Via Campobello è una sede, così come anche San Francesco di Paola, in pieno centro storico".

    Secondo stime attendibili, le famiglie aiutate dalla Caritas a Castelvetrano potrebbero arrivare addirittura a 1000. Sono tantissime persone. Facendo due conti: stiamo  parlando di un target di 3000 cittadini circa. All’interno dei nuclei familiari , anche tanti bambini e anziani. Un dato che dovrebbe far riflettere l’intera città. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • “Ci sono tante persone in difficoltà - ha spiegato Don Undari - nel corso della diretta Facebook di Bau Bau- Tanti anziani soli e anche famiglie di extracomunitari che cercano di vivere in maniera dignitosa nella nostra comunità. Le parrocchie castelvetranesi aiutano tanti cittadini in difficoltà e serve l’aiuto di tutti per poter far fronte alle numerose richieste. Oltre alle derrate alimentari e possibili aiuti economici, cerchiamo anche volontari che diano una mano“. 

    Le parole di Don Undari hanno davvero colpito chi seguiva il format. Le sue parole hanno messo sotto i riflettori una Castelvetrano che vive tra tante difficoltà e poco vista dagli addetti ai lavori. Don Undari ha poi lanciato un grido d’allarme per gli abbandoni scolastici di ragazzi in età d’obbligo: "Se non ci sono i soldi per mangiare, figurarsi per andare a scuola o studiare. Serve il contributo di tutti per frenare questo grave fenomeno". 

    Al termine della diretta social, realizzata al Bar Oasi di Contrada Strasatto il titolare, Gaspare Cascino, ha accettato con piacere, l’invito a collaborare con la Caritas gestita da Don Undari, con donazioni alimentari che daranno la possibilità ad alcuni bisognosi di poter mangiare.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Lube store p1 dal 7 ottobre