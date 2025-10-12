  • A3 Conad
Difende ragazzo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel centro di Palermo

di: Redazione - del 2025-10-12

Immagine articolo: Difende ragazzo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel centro di Palermo

Il ventenne Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale di piazza Spinuzza all'Olivella è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un giovane che si è dileguato assieme ad un gruppetto di ragazzi. La vittima era intervenuta per sedare l'impeto dei giovani mentre un ragazzo veniva pestato dopo essere caduto a terra. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:30. Quando tutto sembrava essere finito, uno del branco, ha puntato la pistola alla testa di Paolo freddandolo.

    • Tre ambulanze intervenute ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri del Reparto Operativo che stanno acquisendo le immagini delle telecamere per individuare l'omicida ed i suoi complici. 

