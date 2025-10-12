Difende ragazzo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel centro di Palermo

di: Redazione - del 2025-10-12

Il ventenne Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale di piazza Spinuzza all'Olivella è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un giovane che si è dileguato assieme ad un gruppetto di ragazzi. La vittima era intervenuta per sedare l'impeto dei giovani mentre un ragazzo veniva pestato dopo essere caduto a terra. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:30. Quando tutto sembrava essere finito, uno del branco, ha puntato la pistola alla testa di Paolo freddandolo.

Tre ambulanze intervenute ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri del Reparto Operativo che stanno acquisendo le immagini delle telecamere per individuare l'omicida ed i suoi complici.