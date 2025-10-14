Al via il progetto "Akkademia Musicale", concerto presso la Chiesa del Purgatorio domenica 19 ottobre

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-14

L'Akkademia Musicale - Castelvetrano e Valle del Belice è lieta di annunciare l'inizio ufficiale della sua stagione artistica con un prestigioso Concerto inaugurale. L'evento si inserisce nel ricco programma degli appuntamenti della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano e si terrà domenica 19 ottobre, alle ore 16:30, in una cornice d'eccezione: la Chiesa del Purgatorio, sede dell'associazione e già conosciuta come Auditorium Perosi, riaperta al pubblico per l'occasione.

Saluti Istituzionali

La rilevanza dell'evento è sottolineata dalla presenza di importanti personalità che interverranno per i saluti. Saranno presenti l'Onorevole Giuseppe Bica dell'ARS, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, e l'Arciprete di Castelvetrano, Don Giuseppe Ivan Undari, il quale ricopre anche l'importante ruolo di Vicepresidente dell'Akkademia.

Il Parterre Artistico

Il momento clou sarà la partecipazione straordinaria della Soprano Rosaria Buscemi, cantante di fama che ha calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo.

Completano la formazione strumentale:

la Maestra Maria Teresa Clemente al violino e il giovane Eduardo La Scala al violoncello. Al pianoforte: il Maestro e compositore Fabio Pecorella, il Maestro Valerio Rizzo e la Maestra Mariella Zancana (Presidente dell'Akkademia).

L'appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, alle ore 16:30, presso la Chiesa del Purgatorio per la presentazione del progetto dell'associazione; seguirà il concerto alle ore 17:00.