Al via il progetto "Akkademia Musicale", concerto presso la Chiesa del Purgatorio domenica 19 ottobre

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-14

L'Akkademia Musicale - Castelvetrano e Valle del Belice è lieta di annunciare l'inizio ufficiale della sua stagione artistica con un prestigioso Concerto inaugurale. L'evento si inserisce nel ricco programma degli appuntamenti della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano e si terrà domenica 19 ottobre, alle ore 16:30, in una cornice d'eccezione: la Chiesa del Purgatorio, sede dell'associazione e già conosciuta come Auditorium Perosi, riaperta al pubblico per l'occasione. 

    • Saluti Istituzionali

    La rilevanza dell'evento è sottolineata dalla presenza di importanti personalità che interverranno per i saluti. Saranno presenti l'Onorevole Giuseppe Bica dell'ARS, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, e l'Arciprete di Castelvetrano, Don Giuseppe Ivan Undari, il quale ricopre anche l'importante ruolo di Vicepresidente dell'Akkademia.

    • Il Parterre Artistico

    Il momento clou sarà la partecipazione straordinaria della Soprano Rosaria Buscemi, cantante di fama che ha calcato palcoscenici importanti in tutto il mondo.

    Completano la formazione strumentale:

    la Maestra Maria Teresa Clemente al violino e il giovane Eduardo La Scala al violoncello.  Al pianoforte: il Maestro e compositore Fabio Pecorella, il Maestro Valerio Rizzo e la Maestra Mariella Zancana (Presidente dell'Akkademia).

    L'appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, alle ore 16:30, presso la Chiesa del Purgatorio per la presentazione del progetto dell'associazione; seguirà il concerto alle ore 17:00.

