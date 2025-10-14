  • A3 Conad
Per evitare lo sgombero fanno esplodere un casolare, 3 carabinieri morti e 13 feriti nel Veronese

(fonte: GdS.it) - del 2025-10-14

Immagine articolo: Per evitare lo sgombero fanno esplodere un casolare, 3 carabinieri morti e 13 feriti nel Veronese

La tragedia in un fondo agricolo di Castel D'Azzano. Arrestati la donna che ha innescato l'esplosione e un fratello. Un terzo familiare è stato fermato dopo un tentativo di fuga. Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.

    • Le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre fratelli - Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi -, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare.

    A perdere la vita nell'esplosione il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. Erano in servizio a Padova e Mestre.

    Non è la prima volta che, per scongiurare uno sgombero, gli occupanti del casolare  saturano gli ambienti di gas. Già nell’ottobre del 2024, esattamente un anno fa, gli occupanti avevano saturato di gas il casolare. In quell’occasione lo sgombero era stato rinviato, gli ambienti erano stati arieggiati e tutto si era risolto senza incidenti. All’origine del gesto sembra ci fossero problemi finanziari e ipotecari fra tre fratelli. (fonte GdS.it)

