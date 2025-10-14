  • A3 Conad
A Forum (Canale 5) torna il castelvetranese Gigi Simanella, nella puntata del 17 ottobre

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-14

Commenti
Fra le tante trasmissioni televisive che quotidianamente sono seguite attraverso il tubo catodico, ce n’è una di certo singolare rispetto alle altre. Stiamo parlando dello storico programma “Forum”, dove due contendenti si rimettono al giudizio del giudice per risolvere il loro problema giudiziario. Nel programma si svolge una vera e propria causa nella quale, però, le parti sono rappresentate da persone assunte da “Mediaset” come attori non professionisti. 

    • Questi sono scelti fra la gente comune dalla “Corìma”, una società italiana che produce diversi programmi d’intrattenimento per i principali network televisivi nazionali. Essa si occupa sia di casting sia di reperire il pubblico presente in studio. Gli attori recitano seguendo un copione, scritto da un autore e dettato dalla sua fantasia, improvvisando le battute a loro piacimento purché inerenti la causa in corso. 

    Il programma è condotto da Barbara Palombelli, una delle più amate presentatrici della TV commerciale di berlusconiana memoria. I giudici che si alternano sono diversi: da quello storico, Santi Licheri, a quello che risulta il più simpatico alla maggior parte degli affezionati al programma, Francesco Foti, un avvocato originario di Messina, a tanti altri. Nel tempo anche alcuni nostri concittadini hanno fatto parte del casting come: Filippo Siragusa, Anna Gelsomino e Gigi Simanella. 

    Ed è quest’ultimo che è ritornato a partecipare al programma. Anche questa volta, come tre anni fa, ha interpretato magistralmente il ruolo d’un padre che deve affrontare alcuni problemi con la figlia o presunta tale. Simanella, personaggio misterioso nella causa, compare nell’ultima parte quale “deus ex machina”. Egli, infatti, con la sua preziosa testimonianza, permette al giudice di risolvere il caso ed emettere una sentenza equa. Non manca una sorpresa finale che lascerà stupiti i telespettatori, che potranno seguire la causa venerdì 17 c.m. alle ore 11,00 su “Canale 5”. Per chi, invece, non avesse la possibilità di seguire il programma in TV potrà farlo, via internet, sulla piattaforma “Mediaset Infinity” sia in diretta streaming sia in modalità on demand dal giorno dopo.

