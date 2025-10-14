  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, danneggiata un'auto parcheggiata in centro, rubati cellulari ed effetti personali

di: Redazione - del 2025-10-14

Immagine articolo: Castelvetrano, danneggiata un'auto parcheggiata in centro, rubati cellulari ed effetti personali

Nella centralissima via Francesco Crispi a Castelvetrano, oggi pomeriggio intorno alle 16, è stata danneggiata un'autovettura parcheggiata e sono stati prelevati alcuni effetti personali del proprietario, tra cui anche un cellulare. Sul posto gli agenti della Polizia del Commissariato di Castelvetrano.

    • Indagini della Polizia svolte anche attraverso l'ausilio delle telecamere di video di sorveglianza della zona per risalire al colpevole del furto.

