Castelvetrano, danneggiata un'auto parcheggiata in centro, rubati cellulari ed effetti personali

di: Redazione - del 2025-10-14

Nella centralissima via Francesco Crispi a Castelvetrano, oggi pomeriggio intorno alle 16, è stata danneggiata un'autovettura parcheggiata e sono stati prelevati alcuni effetti personali del proprietario, tra cui anche un cellulare. Sul posto gli agenti della Polizia del Commissariato di Castelvetrano.

Indagini della Polizia svolte anche attraverso l'ausilio delle telecamere di video di sorveglianza della zona per risalire al colpevole del furto.