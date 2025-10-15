  • A3 dottor Gianni catalanotto
Ubriaco aggredisce passante, "Daspo Urbano" emesso dal Questore di Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-15

Immagine articolo: Ubriaco aggredisce passante, "Daspo Urbano" emesso dal Questore di Trapani

A seguito di determinazioni disposte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, sono stati intensificati i controlli dalle Forze di Polizia sul territorio trapanese. Proseguendo con un’accorta attività di monitoraggio dei fenomeni violenti legati ai luoghi della movida e ai locali pubblici della provincia, il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (Cd. DACUR) nei confronti di un uomo resosi responsabile di un’aggressione nel pieno centro storico trapanese, luogo di particolare interesse storico e turistico e zona della “movida” trapanese, assiduamente frequentato, anche in orario notturno.

    • Nel dettaglio, venivano segnalati disordini nelle vie del centro per mano di un soggetto resosi autore di un aggressione ai danni di un passante e descritto come indossante un paio di pantaloncini neri, con capelli corti e a torso nudo. Prontamente individuato ed identificato dal personale operante, in evidente stato di ubriachezza ed ancora a torso nudo, l’uomo andava in escandescenza alla vista delle Forze dell’Ordine, proferendo espressioni oltraggiose nei confronti degli operatori e tentando di attingere uno di loro con una testata, scalciando e dimenandosi, al fine di ostacolare l’intervento degli operanti e darsi alla fuga.

    Tratto in arresto in flagranza di reato, l’uomo proseguiva la condotta aggressiva all’interno dei locali della Questura. Oltre i risvolti penali del caso, le gravi condotte sono state esaminate dalla Divisione Anticrimine, la cui istruttoria ha consentito l’emissione del provvedimento di DACUR a firma del Questore. Provvedimento resosi necessario nei suoi confronti, per ragioni di sicurezza, al fine di prevenire ulteriori episodi della stessa indole che possano verificarsi all’interno e nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento, specificatamente individuati in relazione dei luoghi ove è stato commesso il predetto reato.

    Difatti, una volta terminata la misura cautelare in atto, il divieto di accesso notificatogli gli impedirà, per un periodo di tre anni, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento situati all’interno dell’area delimitata del centro storico trapanese, pena la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da diecimila a ventiquattromila euro.

