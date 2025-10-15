Castelvetrano, II edizione della Sagra del Pane nero 18-19 ottobre. Ecco il programma completo

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-15

(ph. Sagra del Pane Nero 2024)

Si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 11.30, presso la stanza del Sindaco del Comune di Castelvetrano, la conferenza stampa di presentazione della II Edizione della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano.

Durante l’incontro saranno illustrati il programma completo dell’evento, le iniziative collaterali, e il valore identitario di una manifestazione che celebra uno dei simboli più antichi e autentici della nostra tradizione: il pane nero di Castelvetrano, il più antico pane di Sicilia. Un appuntamento che coinvolgerà istituzioni, associazioni e realtà locali in un momento di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 18 ottobre 2025

ore 16.30 – Inaugurazione della 2 ^ Sagra del Pane Nero di Castelvetrano (piazza Matteotti)

giro tamburi “Scrusciu di sicilia”

ore 17.00 - Saluti della autorità presenti - (Sistema delle Piazze)

ore 17.30 - “Eccellenze in campo: dal Pane Nero alle Stelle dello Sport” (Sistema delle Piazze)

ore 19.00 – “Raj duo” – “Evolcult” - “Dj Sasmu” (corso vittorio emanuele ii)

ore 19.00 - “Raffo e Karmacoustic” - (piazza Principe di Piemonte)

ore 19.30 – Live Music con “Chewingum band” (Sistema delle Piazze)

ore 22.30 – Dj set “Back to the Beat: ’90s to now” con Vincenzino e Salvo (Sistema delle Piazze)

Domenica 19 ottobre 2025

ore 10.00 - “i Tammorra” in giro per la sagra con musica folk

ore 10.00 – “Gesti rituali della lavorazione del pane in una sicilia senza tempo” a cura del Dott. Giuseppe Fontana, etnoantropologo (piazza P.pe di Piemonte)

ore 10.30 – Tamburiata con lo “Scrusciu di Sicilia”

ore 11.00 - Show cooking a cura dell’istituto Alberghiero di Castelvetrano in collaborazione con il Lions club di Castelvetrano

ore 11.30 – “Gesti rituali della lavorazione del pane in una sicilia senza tempo”

a cura del dott. Giuseppe fontana, etnoantropologo (piazza principe di piemonte)

ore 12.00 - Balli di gruppo con Carmen d’amore - (corso Vittorio Emanuele II)

ore 13.00 – Karaoke e Balli di gruppo con Tony Prisma (Sistema delle Piazze)

ore 16.30 – Concerto inaugurale dell’Akkademia Musicale “Castelvetrano e Valle Belìce” Chiesa del Purgatorio - (Sistema delle Piazze)

ore 17.30 - “Corde & Mantici” (vicoli dell’arte e dell’artigianato)

ore 18.30 - Francesco Simi Sax and lady C. – “Dirty Sexy Money” – “Dj Sasmu” (corso Vittorio Emanuele II)

ore 19.00 - Dj set con Fabio Red & Leo Marotta (piazza G. Matteotti)

ore 19.00 - Dj set Dj Filo (piazza Principe di Piemonte)

ore 19.00 – Live Music “Area 51” (Sistema delle Piazze)

ore 21.30 – “4 Cianchi in Padella” cabaret con Stefano Piazza (Sistema delle Piazze)



Urban tour

Punto di ritrovo presso l’ex Convento dei Minimi - piazza San J.M. Escriva’ domenica 19 ottobre: dalle 10.00 alle 12.00 - I vicoli dell’arte e dell’artigianato, Mostra mercato d’arte e artigianato nei vicoli dietro la matrice, Perfomance Street Art a cura di Fabio Hira nel Sistema delle Piazze (sabato 18 e domenica 19).