“Collane d’oro, tatuaggi e la sottocultura che uccide un 21enne senza pietà”. Lettera aperta di Salvo Cocina

di: Redazione - del 2025-10-13

Commenti
Immagine articolo: “Collane d’oro, tatuaggi e la sottocultura che uccide un 21enne senza pietà”. Lettera aperta di Salvo Cocina

Un ragazzo di 21 anni ucciso a sangue freddo da un altro giovane, padre di due bimbi, violento, addobbato con pesanti e volgari collane d’oro e bracciali, tatuato e inneggiante alla mafia!  Condoglianze alla famiglia; niente e nessuno potranno però mai colmare il dolore della mamma. 
Un modello di “cosa inutile”, di sottocultura e di deliquenza, come tanti ce ne sono in aree degradate della Sicilia, che dopo l’omicidio non dà neppure segno di pentimento ma conferma la sua sottocultura mafiosa.

    • Occorrono in queste aree marginali, scuola e lavoro e la presenza dello Stato e, soprattutto, la reazione dei cittadini. Tuttavia, in questi casi estremi e ripetuti a Palermo, di soggetti già noti alla polizia, occorre subito una forte azione repressiva anche preventiva. Bisogna togliere dalla circolazione questi soggetti, che delinquenti sono, e le troppe armi che circolano insieme con la droga. Emergenza sociale ed emergenza di ordine pubblico!

    Quanta differenza fra queste “cose inutili” e i giovani volontari che, ogni volta che c’è bisogno,  intervengono per spalare il fango o spegnere gli incendi o per montare le tende senza nulla chiedere. 
    Sono il bene che, grazie a Dio, si contrappone al male! Per questo continueremo ancora con più forza e mezzi a far crescere il volontariato con risorse, mezzi e formazione. E ogni ragazzo “attratto” dal volontariato e ‘sottratto’ alla mala vita è un valore importantissimo.

    Articolo a firma di Salvo Cocina, Dirigente Generale - Dipartimento della Protezione Civile.

