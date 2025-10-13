  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, rubano mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata, denunciate quattro persone dai Carabinieri

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-13

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, rubano mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata, denunciate quattro persone dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna
per furto aggravato in concorso. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41anni e una donna 30enne tutti del posto, intenti ad asportare mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La refurtiva rinvenuta, veniva sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, i quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna “trovata alla guida del veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva” veniva in oltre contestata la guida senza patente.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

    Difende ragazzo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel centro di Palermo

    Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

    Lube store p1 dal 7 ottobre