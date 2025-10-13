A29 Trapani-Mazara, a causa di lavori chiusura della rampa dalle 22 fino alle 6 di domani
Questa sera, 13 ottobre 2025 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del 14 ottobre l'Anas comunica la chiusura della rampa carreggiata Trapani - Mazara. Per chi proviene da Trapani ed è diretto a Mazara prosegue in direzione Palermo e inverte la marcia nello svincolo di Alcamo Ovest.
Nello svincolo sarà presente apposita segnaletica di percorso alternativo. Il tutto per consentire lavori all'impianto di illuminazione e della segnaletica verticale.