  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, furto all'Esperidi Park Hotel, denunciate quattro persone. Struttura confiscata da anni vandalizzata

Resta sempre aggiornato

di: Elio Indelicato - del 2025-10-14

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, furto all'Esperidi Park Hotel, denunciate quattro persone. Struttura confiscata da anni vandalizzata

Sorpresi a rubare all’interno dell’Esperidi Park Hotel di Castelvetrano da anni confiscato e vandalizzato. Pare si tratti di un intero nucleo familiare. I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso.Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41 anni e una donna 30enne tutti del posto, intenti ad asportare mobili e arredi dalla struttura alberghiera. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I ladri sarebbero arrivati sul posto in pieno giorno con un auto e un moto ape e dopo aver forzato un cancello e una vetrata avevano cominciato a smontare quello che ancora resta all’interno dell’Hotel ubicato sulla SS 115 per Agrigento. I controlli costanti dei Carabinieri hanno evitato l’ennesimo
    furto pare anche di lavelli, sedie, piatti, visto che l’impianto elettrico della struttura in pratica non esiste più. La refurtiva rinvenuta, è stata sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, che dovrebbe essere una società che si occupa della custodia dell’edificio. 

    I quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna “trovata alla guida del veicolo pronta per partire utilizzato per trasportare la refurtiva” è stata inoltre contestata la guida senza patente. Dell’albergo resta intatta la facciata esterna e sembra che il tempo si sia fermato all’anno della sua inaugurazione il 2008 poi nel 2013 la confisca all’imprenditore alcamese, che diventa definitiva nel 2019 su disposizione della Corte di Appello di Palermo-Sez V° Penale e Misure di prevenzione. Fu la Dia di Trapani a notifcare all’imprenditore e ai suoi familiari il provvedimento. 

    Una struttura modernissima con annessa piscina sala benessere, che aveva ospitato tanto eventi anche mondani. Di quella attività resta ancora la pagina facebook ferma da anni e l’amarezza anche dei fornitori e delle persone che vi lavoravano. Lo Stato lo ha solo confiscato,ma non ha avuto la forza di darlo in gestione a qualche Ente, per farlo continuare a funzionare anche con altre finalità sociali. Anche extracomunitari hanno trovato abusivamente alloggio nei confortevoli materassi dell’Hotel, anche questi quasi tutti scomparsi.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, rubano mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata, denunciate quattro persone dai Carabinieri

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

    Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

    Lube store p1 dal 7 ottobre