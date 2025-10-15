Americani a "lezione" di Nocellara del Belice tra storia e tradizione a Marinella presso il Baffos

di: Redazione - del 2025-10-15

A lezione di olio novello a Marinella di Selinunte con Nicola Clemenza che ha raccontato ai turisti americani in vacanza presso il Verdura Resort come nasce l'olio della Nocellara del Belice e come bisogna riconoscerlo al palato. Tutto questo attraverso una degustazione presso il Ristorante Baffo's dove l'olio è stato abbinato agli antipasti e al pesce locale cucinato dalle sapienti mani dello chef Giuseppe Mezzatesta sempre bravo a esaltare i gusti e abbinare le eccellenze del territorio.

"E' importante far conoscere non solo la qualità del nostro prodotto ma anche la sua storia e tradizione. I sacrifici degli agricoltori ci consentono di poter raccontare una eccellenza della nostra terra che viene molto apprezzata dai turisti in visita" ha dichiarato ai nostri microfoni Nicola Clemenza.