Castelvetrano, forte nubifragio abbattutosi in città e nelle borgate. Allerta gialla della Protezione Civile fino a tutto il 16 ottobre

di: Redazione - del 2025-10-15

Un forte nubifragio si è abbattuto su Castelvetrano e sulle frazioni di Marinella e Triscina creando non pochi disagi e allagamenti. Nei pressi della circonvallazione di Castelvetrano si sono verificati danni al manto stradale a causa delle forti precipitazioni cadute nel giro di pochi minuti. Si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione nei punti critici della città.

Avviso della Protezione Civile di allerta meteo per la giornata di oggi 15 ottobre e per tutta la durata della giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025.