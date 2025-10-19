  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

Resta sempre aggiornato

del 2025-10-19

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

Uomo di 35 anni con un coltello in mano a Castelvetrano in Piazza Matteotti bloccato da un poliziotto fuori servizio e da un maresciallo della Guardia di Finanza e da tre agenti di Polizia Municipale. È successo questa sera a Castelvetrano intorno alle 21.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’uomo, castelvetranese, noto alle Forze dell’Ordine dapprima importunava un uomo strattonandolo. Il gesto veniva notato dall’attento sguardo di due agenti di Polizia Municipale che si sono avvicinate all’uomo il quale, nei momenti successivi, ha estratto un coltello e si è diretto verso via Vittorio Emanuele.

    Il 35enne è stato rincorso dalle due agenti di Polizia Municipale e dalla Protezione Civile richiamando l'attenzione di un agente di Polizia fuori servizio e da un maresciallo della Guardia di finanza che sono intervenuti bloccando l'uomo successivamente posto in stato di fermo. Nell’ambito della colluttazione, nel tentativo di bloccare l’uomo, due vigilesse sono cadute a terra e sono state trasportate in Ospedale ma non hanno riportato gravi ferite.

    Si è trattato di un gesto isolato prontamente individuato e gestito con professionalità e senso del dovere da parte del personale delle Forze dell'Ordine cui viene rivolto un ringraziamento a nome di tutti i cittadini.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Castelvetrano, forte nubifragio abbattutosi in città e nelle borgate. Allerta gialla della Protezione Civile fino a tutto il 16 ottobre

    Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello. Da settimane si erano perse le sue tracce

    Castelvetrano, II edizione della Sagra del Pane nero 18-19 ottobre. Ecco il programma completo

    Castelvetrano, ennesimo furto con rottura del finestrino, oggi nei pressi della scuola elementare Di Matteo

    Lube store p1 dal 7 ottobre