Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

del 2025-10-19

Uomo di 35 anni con un coltello in mano a Castelvetrano in Piazza Matteotti bloccato da un poliziotto fuori servizio e da un maresciallo della Guardia di Finanza e da tre agenti di Polizia Municipale. È successo questa sera a Castelvetrano intorno alle 21.

L’uomo, castelvetranese, noto alle Forze dell’Ordine dapprima importunava un uomo strattonandolo. Il gesto veniva notato dall’attento sguardo di due agenti di Polizia Municipale che si sono avvicinate all’uomo il quale, nei momenti successivi, ha estratto un coltello e si è diretto verso via Vittorio Emanuele.

Il 35enne è stato rincorso dalle due agenti di Polizia Municipale e dalla Protezione Civile richiamando l'attenzione di un agente di Polizia fuori servizio e da un maresciallo della Guardia di finanza che sono intervenuti bloccando l'uomo successivamente posto in stato di fermo. Nell’ambito della colluttazione, nel tentativo di bloccare l’uomo, due vigilesse sono cadute a terra e sono state trasportate in Ospedale ma non hanno riportato gravi ferite.

Si è trattato di un gesto isolato prontamente individuato e gestito con professionalità e senso del dovere da parte del personale delle Forze dell'Ordine cui viene rivolto un ringraziamento a nome di tutti i cittadini.