Castelvetrano, agevolazioni soste residenti centro storico, mozione della consigliera Viola

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-20

Agevolazioni o esenzione dal limite di sosta a disco orario di un’ora per i residenti del centro storico – Via Vittorio Emanuele é quanto presentato all'interno di una mozione al Consiglio Comunale dalla consigliera Enza Viola. "Consentire ai residenti di Via Vittorio Emanuele e, più in generale, del centro storico, di sostare senza limitazione oraria o mediante specifico permesso o contrassegno residenti, così da non arrecare ulteriori disagi e garantire una reale possibilità di parcheggio, si legge nel testo della mozione".

Il Comsiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a: Valutare l’introduzione di un sistema di permesso o contrassegno residenti, che consenta la sosta senza limiti orari nelle aree attualmente soggette a disco orario in Via Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe del centro storico; Predisporre un regolamento chiaro e trasparente per la concessione di tali permessi, con priorità ai residenti privi di garage o posto auto privato; Promuovere un incontro pubblico con i residenti e le associazioni di categoria per raccogliere proposte e osservazioni utili alla definizione del nuovo sistema di sosta; Riferire al Consiglio Comunale, entro 60 giorni, sullo stato di avanzamento delle valutazioni e sulle eventuali iniziative intraprese".