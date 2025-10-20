  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, agevolazioni soste residenti centro storico, mozione della consigliera Viola

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-20

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, agevolazioni soste residenti centro storico, mozione della consigliera Viola

Agevolazioni o esenzione dal limite di sosta a disco orario di un’ora per i residenti del centro storico – Via Vittorio Emanuele é quanto presentato all'interno di una mozione al Consiglio Comunale dalla consigliera Enza Viola. "Consentire ai residenti di Via Vittorio Emanuele e, più in generale, del centro storico, di sostare senza limitazione oraria o mediante specifico permesso o contrassegno residenti, così da non arrecare ulteriori disagi e garantire una reale possibilità di parcheggio, si legge nel testo della mozione". 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il Comsiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a: Valutare l’introduzione di un sistema di permesso o contrassegno residenti, che consenta la sosta senza limiti orari nelle aree attualmente soggette a disco orario in Via Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe del centro storico; Predisporre un regolamento chiaro e trasparente per la concessione di tali permessi, con priorità ai residenti privi di garage o posto auto privato; Promuovere un incontro pubblico con i residenti e le associazioni di categoria per raccogliere proposte e osservazioni utili alla definizione del nuovo sistema di sosta; Riferire al Consiglio Comunale, entro 60 giorni, sullo stato di avanzamento delle valutazioni e sulle eventuali iniziative intraprese". 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Castelvetrano, forte nubifragio abbattutosi in città e nelle borgate. Allerta gialla della Protezione Civile fino a tutto il 16 ottobre

    Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello. Da settimane si erano perse le sue tracce

    Castelvetrano, II edizione della Sagra del Pane nero 18-19 ottobre. Ecco il programma completo

    Castelvetrano, ennesimo furto con rottura del finestrino, oggi nei pressi della scuola elementare Di Matteo

    Lube store p1 dal 7 ottobre