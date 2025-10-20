Carabinieri di Mazara denunciano tre persone a vario titolo nell’ultimo weekend

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-20

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani. I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città e gli accertamenti su persone sottoposte a misure restrittive, hanno denunciato:

"un uomo classe ’81 sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche con tasso alcolemico di 2.11 G/L; un mazarese di 41 anni sorpreso a bordo della sua autovettura in possesso di un machete e positivo all’assunzione di cocaina cosi come risultato da accertamenti ematochimici; un giovane del posto di 26 anni che dopo aver cercato di eludere il controllo dei militari si dava alla fuga a bordo del proprio scooter. Fermato dopo pochi metri sottoposto a perquisizione è risultato in possesso di un tirapugni delle dimensioni di 11 cm e di una dose di crack".

Ambito medesimo contesto operativo sono stati inoltre segnalati alla locale prefettura tre persone trovate in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish e crack per uso personale.