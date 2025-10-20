II Edizione del Sagra del Pane Nero di Castelvetrano, un successo straordinario di pubblico e partecipazione

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-20

Si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico la seconda edizione della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano, che ha registrato migliaia di presenze nel weekend, con visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia. Un fiume di gente ha animato il centro storico, tra profumi, sapori e tradizioni che hanno reso la manifestazione un vero e proprio inno all’identità castelvetranese. Grande soddisfazione da parte di tutti gli espositori, che hanno potuto far conoscere e vendere i propri prodotti, ricevendo l’apprezzamento del pubblico per la qualità e l’autenticità delle produzioni locali.

Tra le novità più apprezzate di questa edizione spicca il “Vicolo dell’Arte e dell’Artigianato”, un suggestivo percorso allestito nello scorcio dietro la Chiesa Madre, dove decine di artisti e artigiani locali hanno esposto quadri, opere e manufatti, trasformando il vicolo in un piccolo scrigno di creatività. L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dalla presenza di musica dal vivo e performance artistiche, che hanno arricchito il percorso con momenti di grande partecipazione e calore.

L’iniziativa, nata come esperimento, ha riscosso un entusiasmo tale da far auspicare che il “Vicolo dell’Arte” possa diventare un appuntamento stabile, anche in altri periodi dell’anno, per continuare a valorizzare il talento e l’ingegno del nostro territorio.

Il Sindaco di Castelvetrano ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “È stata una manifestazione straordinaria sotto ogni punto di vista: partecipazione, entusiasmo, ordine e qualità. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Sagra, gli organizzatori, gli operatori, gli artisti, i volontari e le forze dell’ordine. Un ringraziamento particolare va alle Direzioni del Comune di Castelvetrano, che con professionalità e spirito di squadra hanno garantito l’efficienza organizzativa dell’intero evento, e all’architetto Pasquale Calamia, che ha coordinato l’Unità di Progetto con grande dedizione e competenza. Desidero inoltre ringraziare l’Assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo che in occasione dell’inaugurazione di sabato ha confermato il suo sostegno anche per la prossima edizione della Sagra, che si terrà il 17 e 18 ottobre 2026.

Il successo di queste giornate è il successo dell’intera comunità castelvetranese, che ha dimostrato di saper accogliere e valorizzare le proprie eccellenze con orgoglio e passione”.

La Sagra del Pane Nero di Castelvetrano si conferma così non solo un evento gastronomico, ma anche un grande momento di identità, cultura e rinascita per la città.