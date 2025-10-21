  • A3 Conad
Giovane 22enne castelvetranese denunciato per tentato omicidio dai Carabinieri

del 2025-10-21

Immagine articolo: Giovane 22enne castelvetranese denunciato per tentato omicidio dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato per tentato omicidio, un Castelvetranese 22enne. I militari dell’Arma sono intervenuti presso un distributore di carburanti nel centro di Castelvetrano, dove poco prima, al termine di una discussione scaturita per futili motivi, un 30enne era stato attinto da diversi colpi inferti alla testa, al collo e al torace con una bottiglia di vetro spaccata.

    • L’uomo che riferiva di non conoscere il suo aggressore, veniva immediatamente soccorso e trasportato presso il locale ospedale, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso il giorno successivo.

    L’immediata attività investigativa posta in essere dai militari dell’Arma e le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della zona, consentiva di identificare il presunto aggressore, nella la cui abitazione in seguito ad una perquisizione venivano rinvenuti gli indumenti insanguinati indossati durante l’azione delittuosa.  L’uomo, un pregiudicato 22enne di Castelvetrano è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per il reato di tentato omicidio.

    COMUNICATO STAMPA CARABINIERI

