Castelvetrano, ok della Giunta a 195 mila euro per manutenzione strade e fognature

di: Redazione - del 2025-10-21

Lo scorso 14 ottobre la Giunta Municipale di Castelvetrano presieduta dal Sindaco Giovanni Lentini ha approvato amministrativamente il progetto di manutenzione di strade e fognature comunali anno 2025-2026. L’importo del progetto é di 195 mila euro, di cui € 4.485,00 per oneri per la sicurezza.

Adesso si procederà con la fase dell'indizione della gara d'appalto volta ad individuare l'impresa che dovrà svolgere i lavori.