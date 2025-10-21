  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, chiuderà a breve il centro smistamento Poste. Disagi per i lavoratori

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-21

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, chiuderà a breve il centro smistamento Poste. Disagi per i lavoratori

Dal 3 Novembre il comune di Castelvetrano perderà il centro di recapito delle Poste. La notizia era nell'aria da tempo ma adesso é giunta l'ufficialità. Enormi disagi sopratutto per i lavoratori castelvetranesi che dovranno spostarsi più volte al giorno. Il centro di recapito di Castelvetrano verrà accorpato al centro di Mazara del Vallo. Una situazione che sicuramente sarà al vaglio dei sindacati di settore ai quali aderiscono i lavoratori. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello. Da settimane si erano perse le sue tracce

    II Edizione del Sagra del Pane Nero di Castelvetrano, un successo straordinario di pubblico e partecipazione

    Giovane 22enne castelvetranese denunciato per tentato omicidio dai Carabinieri

    Castelvetrano, agevolazioni soste residenti centro storico, mozione della consigliera Viola

    Lube store p1 dal 7 ottobre