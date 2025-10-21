Castelvetrano, chiuderà a breve il centro smistamento Poste. Disagi per i lavoratori

di: Redazione - del 2025-10-21

Dal 3 Novembre il comune di Castelvetrano perderà il centro di recapito delle Poste. La notizia era nell'aria da tempo ma adesso é giunta l'ufficialità. Enormi disagi sopratutto per i lavoratori castelvetranesi che dovranno spostarsi più volte al giorno. Il centro di recapito di Castelvetrano verrà accorpato al centro di Mazara del Vallo. Una situazione che sicuramente sarà al vaglio dei sindacati di settore ai quali aderiscono i lavoratori.