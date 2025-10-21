Castelvetrano, un malore improvviso stronca la vita di Ciccio Guzzo
di: Redazione - del 2025-10-21
Il 40enne castelvetranese, Francesco Guzzo, è stato colto da un malore mentre si trovava in un centro medico a Castelvetrano, pare per sedute fisioterapiche. Immediatamente, allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per portarlo in ospedale ma non c'è stato nulla da fare nonostante il disperato tentativo dei medici.
Sono state fatte tutte le manovre respiratorie al Pronto Soccorso ma già il 40enne è arrivato in arresto cardio circolatorio. I funerali di Francesco Guzzo si svolgeranno, domani, mercoledì 22 ottobre, alle 15,30 presso la Chiesa San Giovanni.