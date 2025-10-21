  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, un malore improvviso stronca la vita di Ciccio Guzzo

di: Redazione - del 2025-10-21

Immagine articolo: Castelvetrano, un malore improvviso stronca la vita di Ciccio Guzzo

Il 40enne castelvetranese, Francesco Guzzo, è stato colto da un malore mentre si trovava in un centro medico a Castelvetrano, pare per sedute fisioterapiche. Immediatamente, allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per portarlo in ospedale ma non c'è stato nulla da fare nonostante il disperato tentativo dei medici. 

    • Sono state fatte tutte le manovre respiratorie al Pronto Soccorso ma già il 40enne è arrivato in arresto cardio circolatorio. I funerali di Francesco Guzzo si svolgeranno, domani, mercoledì 22 ottobre, alle 15,30 presso la Chiesa San Giovanni.

