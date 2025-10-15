  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, ennesimo furto con rottura del finestrino, oggi nei pressi della scuola elementare Di Matteo

di: Redazione - del 2025-10-15

Immagine articolo: Castelvetrano, ennesimo furto con rottura del finestrino, oggi nei pressi della scuola elementare Di Matteo

Stamane intorno alle ore 13 davanti la Scuola Elementare Giuseppe Di Matteo, nella zona vicina alla via Domenico Cirilllo, ignoti hanno rotto il finestrino dell'autovettura di un'insegnante. Una volta entrati dentro il mezzo hanno prelevato un pc portatile. L'insegnante ha scoperto il danno al termine dell'orario di lavoro e ha sporto denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

    • Furto avvenuto a poche ore da quello perpetrato ai danni di una vettura parcheggiata nella centralissima via Crispi ieri pomeriggio attorno alle 16. 

