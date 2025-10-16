Palermo in lutto per Paolo Taormina, la procuratrice Caramanna allontana moglie e figlia di Maranzano dal quartiere

di: Redazione - del 2025-10-16

Giornata di lutto per la città di Palermo, stamattina, in occasione del giorno delle esequie di Paolo Taormina, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto, per l’intera giornata di giovedì 16 ottobre 2025, il lutto cittadino in memoria del ventunenne ucciso la notte fra sabato e domenica.

Intanto la procuratrice Claudia Caramanna ha disposto in via d’urgenza l’allontanamento della minore e della madre dal quartiere di residenza. Le due sono state collocate in una struttura sicura, in una località non resa nota. Intanto è stata avviata la richiesta di decadenza della potestà genitoriale nei confronti di Gaetano Maranzano e della moglie. (Fonte BlogSicilia.it)