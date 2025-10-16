Castelvetrano, Club Unesco ed altre associazioni scrivono al Sindaco per le condizioni della Vasca Selinuntina

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-16

Il Club Unesco Castelvetrano Selinunte, insieme all'ArcheoClub di Castelvetrano, all'Associazione Prima Archeologia di Partanna e alla Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, nelle persone dei rispettivi rappresentanti, scrivono al Sindaco di Castelvetrano per esprimere la loro profonda preoccupazione riguardo allo stato di conservazione della Vasca Selinuntina.

Come noto, questo importante Sito archeologico ha subito notevoli danni a causa dell'incuria e di recenti lavori di scavi eseguiti nelle sue vicinanze. Queste Associazioni negli anni, specialmente nell’ultimo, si sono adoperate perchè si intervenisse con urgenza per salvaguardare questo patrimonio storico e culturale nella convinzione che sia indispensabile per preservare e valorizzare questo importante Sito per le future generazioni.