Castelvetrano, Club Unesco ed altre associazioni scrivono al Sindaco per le condizioni della Vasca Selinuntina

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-16

Immagine articolo: Castelvetrano, Club Unesco ed altre associazioni scrivono al Sindaco per le condizioni della Vasca Selinuntina

Il Club Unesco Castelvetrano Selinunte, insieme all'ArcheoClub di Castelvetrano, all'Associazione Prima Archeologia di Partanna e alla Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, nelle persone dei rispettivi rappresentanti, scrivono al Sindaco di Castelvetrano per esprimere la loro profonda preoccupazione riguardo allo stato di conservazione della Vasca Selinuntina. 

    • Come noto, questo importante Sito archeologico ha subito notevoli danni a causa dell'incuria e di recenti lavori di scavi eseguiti nelle sue vicinanze. Queste Associazioni negli anni, specialmente nell’ultimo, si sono adoperate perchè si intervenisse con urgenza per salvaguardare questo patrimonio storico e culturale nella convinzione che sia indispensabile per preservare e valorizzare questo importante Sito per le future generazioni.

