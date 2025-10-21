  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-21

Immagine articolo: Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello

Viaggiavano a "staffetta" su due auto sulla A29, incolonnati una vicina all’altra, a pochi metri di distanza, evidentemente per aiutarsi in caso di posti di blocco ma due uomini non hanno fatto i conti con gli agenti di Polizia del Commissariato di Mazara che in prossimità dello svincolo di Campobello, in territorio di Castelvetrano, li hanno fermati.

    • L'andatura dei due mezzi, guidati da due uomini, non è passata inosservata agli agenti di Polizia, che li hanno fermati lungo l’autostrada scoprendo nel vano motore di una delle auto oltre un chilo di cocaina pura. 

