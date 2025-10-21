Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello
di: Comunicato Stampa - del 2025-10-21
Commenti
Viaggiavano a "staffetta" su due auto sulla A29, incolonnati una vicina all’altra, a pochi metri di distanza, evidentemente per aiutarsi in caso di posti di blocco ma due uomini non hanno fatto i conti con gli agenti di Polizia del Commissariato di Mazara che in prossimità dello svincolo di Campobello, in territorio di Castelvetrano, li hanno fermati.
L'andatura dei due mezzi, guidati da due uomini, non è passata inosservata agli agenti di Polizia, che li hanno fermati lungo l’autostrada scoprendo nel vano motore di una delle auto oltre un chilo di cocaina pura.