Furgone in fiamme sulla A29 nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa
di: Redazione - del 2025-10-22
Commenti
Paura all'alba di oggi sulla Autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa, un furgone è stato letteralmente avvolto dalle fiamme divampate presumibilmente dal vano motore. Per fortuna il conducente si è messo in salvo.
Il mezzo commerciale di una ditta di Petrosino viaggiava lungo l'A29 quando per un cortocircuito, al Km 85,500, intorno alle 7 del mattino, è andato in fiamme. Sul posto i Vigili del fuoco di Castelvetrano, gli operatori dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale.