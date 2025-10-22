  • A3 Conad
Messina Denaro, Martina Gentile condannata a 4 anni e 8 mesi

di: Redazione - del 2025-10-22

Il gip di Palermo ha condannato Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, a 4 anni e 8 mesi per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravati. Il provvedimento è stato depositato nei giorni scorsi.

    • “Non appare credibile che Martina Gentile abbia appreso della relazione esistente tra la madre e Messina Denaro solo dopo l’arresto della Bonafede, posto che la stessa Bonafede, nelle sue spontanee dichiarazioni, ha riferito che, di fatto, lei e la figlia avevano costituito con il latitante Messina Denaro una famiglia, seppure anomala per non esserci mai stata una convivenza tra loro; e la stessa Gentile, d’altra parte, nella lettera scritta a Messina Denaro si rammaricava del fatto che i rapporti non potessero essere più quelli di un tempo”. Questo uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza del Gip di Palermo. 

