  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Rinascere Insieme APS: la forza della comunità per chi affronta il difficile percorso delle "dipendenze"

Resta sempre aggiornato

di: Elio Indelicato - del 2025-10-24

Commenti
Immagine articolo: Rinascere Insieme APS: la forza della comunità per chi affronta il difficile percorso delle "dipendenze"

E’ stata recentemente costituita “Rinascere insieme - Oltre le dipendenze”, un'associazione di promozione sociale con sede a Castelvetrano, che conta già diversi associati in vari comuni della Valle del Belice. In un’epoca in cui le fragilità sociali e personali si moltiplicano, Rinascere Insieme APS si pone come punto di riferimento per chi affronta il difficile percorso della dipendenza e per le famiglie che vivono accanto a chi soffre.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’associazione nasce dall’impegno di volontari, professionisti e cittadini uniti da un obiettivo comune: offrire ascolto, sostegno e strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio legate alle dipendenze — non solo da sostanze, ma anche da comportamenti o contesti relazionali complessi. «Non siete soli»: con questo messaggio Rinascere Insieme APS accoglie chi cerca aiuto. L’associazione offre centri di ascolto, consulenza specialistica, percorsi di sostegno per le famiglie e attività di formazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza. Ogni iniziativa è ispirata ai valori di solidarietà, rispetto e corresponsabilità, perché — come ricordano i volontari — «la rinascita non è mai un fatto individuale, ma un percorso condiviso».

    Il presidente dell’associazione, Salvatore Ficili, ha voluto raccontare il senso profondo di questo progetto: “Rinascere insieme è nata dal bisogno concreto di dare una risposta reale a chi vive il dramma della dipendenza; non solo la persona che ne soffre direttamente, ma anche la sua famiglia, spesso smarrita e sola. Crediamo che la rinascita non sia un percorso individuale, ma un cammino
    collettivo: ci si rialza davvero solo quando si cammina insieme, quando si trova la forza nella comunità, nella solidarietà, nell’ascolto reciproco. Il nostro impegno quotidiano è restituire speranza, dignità e strumenti pratici a chi desidera ricominciare. Lo facciamo attraverso l’ascolto, il sostegno psicologico ed il supporto legale, i percorsi educativi e la collaborazione con professionisti e volontari che condividono la stessa missione. Rinascere Insieme non è solo un’associazione: è una famiglia che accoglie, accompagna e crede nelle seconde possibilità. Ogni persona merita di poter scrivere un nuovo inizio, e noi siamo qui per camminare al suo fianco”.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Oltre alle attività di sostegno diretto, Rinascere Insieme APS promuove momenti di incontro e formazione, collabora con enti pubblici e privati e partecipa a iniziative di sensibilizzazione
    sul tema delle dipendenze e del disagio sociale. L’associazione è inoltre aperta alla partecipazione di nuovi volontari, soci e sostenitori, consapevole che ogni contributo — umano o economico — rappresenta un tassello importante per costruire una società più solidale. Nel suo impegno quotidiano, Rinascere Insieme APS testimonia che la speranza non è un concetto astratto, ma una realtà che può prendere forma attraverso gesti concreti, ascolto, empatia e collaborazione.
    Un messaggio di fiducia che si traduce nel motto che ispira ogni iniziativa dell’associazione:
    “Insieme si può rinascere, davvero. ”

    Per maggiori informazioni, per diventare volontario o sostenitore, è possibile visitare il sito
    ufficiale: www.rinascereinsieme.it

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un malore improvviso stronca la vita di Ciccio Guzzo

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Giovane 22enne castelvetranese denunciato per tentato omicidio dai Carabinieri

    Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

    Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello

    Lube store p1 dal 7 ottobre