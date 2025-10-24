Rinascere Insieme APS: la forza della comunità per chi affronta il difficile percorso delle "dipendenze"

di: Elio Indelicato - del 2025-10-24

E’ stata recentemente costituita “Rinascere insieme - Oltre le dipendenze”, un'associazione di promozione sociale con sede a Castelvetrano, che conta già diversi associati in vari comuni della Valle del Belice. In un’epoca in cui le fragilità sociali e personali si moltiplicano, Rinascere Insieme APS si pone come punto di riferimento per chi affronta il difficile percorso della dipendenza e per le famiglie che vivono accanto a chi soffre.

L’associazione nasce dall’impegno di volontari, professionisti e cittadini uniti da un obiettivo comune: offrire ascolto, sostegno e strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio legate alle dipendenze — non solo da sostanze, ma anche da comportamenti o contesti relazionali complessi. «Non siete soli»: con questo messaggio Rinascere Insieme APS accoglie chi cerca aiuto. L’associazione offre centri di ascolto, consulenza specialistica, percorsi di sostegno per le famiglie e attività di formazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza. Ogni iniziativa è ispirata ai valori di solidarietà, rispetto e corresponsabilità, perché — come ricordano i volontari — «la rinascita non è mai un fatto individuale, ma un percorso condiviso».

Il presidente dell’associazione, Salvatore Ficili, ha voluto raccontare il senso profondo di questo progetto: “Rinascere insieme è nata dal bisogno concreto di dare una risposta reale a chi vive il dramma della dipendenza; non solo la persona che ne soffre direttamente, ma anche la sua famiglia, spesso smarrita e sola. Crediamo che la rinascita non sia un percorso individuale, ma un cammino

collettivo: ci si rialza davvero solo quando si cammina insieme, quando si trova la forza nella comunità, nella solidarietà, nell’ascolto reciproco. Il nostro impegno quotidiano è restituire speranza, dignità e strumenti pratici a chi desidera ricominciare. Lo facciamo attraverso l’ascolto, il sostegno psicologico ed il supporto legale, i percorsi educativi e la collaborazione con professionisti e volontari che condividono la stessa missione. Rinascere Insieme non è solo un’associazione: è una famiglia che accoglie, accompagna e crede nelle seconde possibilità. Ogni persona merita di poter scrivere un nuovo inizio, e noi siamo qui per camminare al suo fianco”.

Oltre alle attività di sostegno diretto, Rinascere Insieme APS promuove momenti di incontro e formazione, collabora con enti pubblici e privati e partecipa a iniziative di sensibilizzazione

sul tema delle dipendenze e del disagio sociale. L’associazione è inoltre aperta alla partecipazione di nuovi volontari, soci e sostenitori, consapevole che ogni contributo — umano o economico — rappresenta un tassello importante per costruire una società più solidale. Nel suo impegno quotidiano, Rinascere Insieme APS testimonia che la speranza non è un concetto astratto, ma una realtà che può prendere forma attraverso gesti concreti, ascolto, empatia e collaborazione.

Un messaggio di fiducia che si traduce nel motto che ispira ogni iniziativa dell’associazione:

“Insieme si può rinascere, davvero. ”

Per maggiori informazioni, per diventare volontario o sostenitore, è possibile visitare il sito

ufficiale: www.rinascereinsieme.it