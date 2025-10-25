  • A3 Conad
Castelvetrano, messa solenne in memoria di Santa Rosolia domani alla Chiesa dei Cappuccini

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-25

Domani, domenica alle ore 17.30, presso la Chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano, sarà celebrata una Santa Messa solenne in memoria di Santa Rosalia, a ricordo delle antiche vicende storiche che legarono la Santa alla nostra città durante gli anni della peste del Seicento. La celebrazione sarà presieduta da Padre Pietro Giarracca, Provinciale di Sicilia dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, e vedrà la partecipazione delle autorità civiche, con la presenza del Sindaco Avv. Giovanni Lentini e del Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia.

    • L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, è stata fortemente voluta da Padre Agostino Palazzotto, frate cappuccino, quale segno di rinnovata devozione e memoria collettiva verso Santa Rosalia, la cui intercessione segnò profondamente la storia religiosa della città. Castelvetrano rinnova così il suo legame spirituale con la “Santuzza”, in un momento di condivisione e di fede che unisce la comunità nel segno della speranza e della memoria.

