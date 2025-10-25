  • A3 Conad
Deceduto il bimbo di dieci anni caduto dal balcone a Trapani

di: Redazione - del 2025-10-25

È deceduto all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo il bambino di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell’ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sull'accaduto indaga la polizia che vaglia in queste ore le circostanze che hanno portato alla caduta. 

    • Il bambino era figlio unico - come riporta il GdS.it - e la dinamica dell’accaduto fa pensare ad un incidente. Secondo quanto si è appreso, il bambino, che soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, sarebbe sfuggito al controllo della madre e sarebbe caduto dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo a Trapani.

