Castelvetrano, Panchina Rossa in memoria di Mery Bonanno. La preghiera di Don Rino Randazzo

di: Redazione - del 2025-10-25

Momento di preghiera oggi per l'inaugurazione della panchina rossa in memoria di Mery Bonanno. Presenti tanti amici della donna e la madre di Mery.

Di seguito la preghiera invocata: In Ricordo di te cara Mery Bonanno, Signore, Benedici questa panchina rossa, Segno di memoria e di impegno. Fa’ che chi vi si siederà possa sentire il calore della solidarietà, la forza della giustizia, La speranza di un mondo senza violenza. Benedici le donne, ovunque nel mondo, soprattutto quelle che vivono nella paura o nel silenzio Dona loro libertà, dignità e amore. E rendi noi, uomini e donne, artigiani di pace e custodi della vita. Amen. Questa panchina rossa sia per tutti noi un luogo di memoria e di impegno. Che ogni persona che vi si siederà possa sentire il peso della responsabilità e il desiderio di un mondo più giusto. Firmato da Don Rino Randazzo