Castelvetrano, auto a fuoco nella notte. Distrutta una vettura

di: Redazione - del 2025-10-26

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, auto a fuoco nella notte. Distrutta una vettura

Un'auto é stata completamente distrutta dalle fiamme la scorsa notte in via XXIV Maggio. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano. Non è dato sapere al momento la causa dell'incendio, non si esclude la natura dolosa. Fortunatamente l'arrivo dei pompieri ha evitato che altri mezzi fossero raggiunti dalle fiamme. Da quanto appreso dalla nostra redazione si tratta di una Fiat Multipla, intestata ad un cittadino di origine tunisina, parcheggiata da tempo in quella via. 

