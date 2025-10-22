  • A3 Conad
Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” incontra i militari della compagnia di Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-22

Nella mattinata odierna il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” - Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco - ha visitato la Compagnia di Mazara del Vallo.  Accompagnato dal Comandante Provinciale e della locale Compagnia, il Generale, ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni e della Centrale Operativa. 

    • L’alto Ufficiale, nel ringraziare i militari per l’impegno profuso – sempre in prima linea - sia nel contrasto alla criminalità organizzata che alla criminalità diffusa, si è soffermato sugli ottimi risultati dei Carabinieri di Mazara del Vallo recentemente conseguiti. 

    Nel corso della visita il Generale ha voluto personalmente incontrare anche i militari che, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ed hanno lavorato all’indagine che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di 18 persone (di cui 7 ristrette in carcere e 11 sottoposte agli arresti domiciliari) ritenute gravemente indiziate di appartenere a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 

    Il Generale Del Monaco, nell’incontrare personalmente i militari, si è complimentato con loro per la professionalità, competenza e dedizione che ha portato a smantellare un’associazione dedita al narcotraffico in grado di commercializzare al dettaglio le varie tipologie di narcotico (eroina, cocaina-crack, hascisc e marijuana) mediante un “piazza di spaccio” allestita in un appartamento ubicato in un edifico di edilizia popolare del quartiere di “Mazara due”. A seguire il Comandante ha fatto visita al Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Mons. Angelo Giurdanella.

