Castelvetrano, giornata gratuita di prevenzione uditiva il prossimo 29 ottobre

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-23

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano è lieta di promuovere una giornata di prevenzione gratuita dedicata alla salute dell’udito e delle vie aeree superiori, rivolta a tutta la cittadinanza. La giornata di visite è prevista il 29 Ottobre 2025 Convento dei Minimi – Piazza Escrivà a Castelvetrano e si svolgera in due turnazioni: Mattina: 9:30 – 12:30 e Pomeriggio: 15:00 – 19:30.

Durante la giornata saranno effettuati esami ORL completi, tra cui:

Otoscopia

Rinoscopia

Laringoscopia

Impedenzometria

Esame Audiometrico Tonale

La salute dell’udito è fondamentale a tutte le età, ma soprattutto negli anziani può rappresentare un fattore critico: la perdita uditiva non trattata può condurre a isolamento sociale, difficoltà comunicative e depressione.

POSTI LIMITATI – MAX 40 VISITE

Prenotazione obbligatoria al numero: 351 4289610