  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-23

Commenti
Immagine articolo: Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato, per i reati di imbrattamento di monumenti, invasione di terreni, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere, uno straniero di 21 anni ritenuto responsabile dell’imbrattamento cdi monumenti, auto ed edifici tramite bomboletta di vernice spray.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • I militari dell’Arma dalla visione di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati i Carabinieri sono risaliti al 21enne tunisino che, in piena notte, imbrattava: il monumento ai caduti di Nassirya; il prospetto di due abitazioni; un’autovettura in sosta e la serranda di un’attività commerciale.

    L’uomo, al momento del rintraccio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e destinatario inoltre di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Trapani. Per tale motivo al termine degli atti di rito è stato tradotto presso il CPR di Milo.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un malore improvviso stronca la vita di Ciccio Guzzo

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Giovane 22enne castelvetranese denunciato per tentato omicidio dai Carabinieri

    Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello

    Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello. Da settimane si erano perse le sue tracce

    Lube store p1 dal 7 ottobre