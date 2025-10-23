Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-23

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato, per i reati di imbrattamento di monumenti, invasione di terreni, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere, uno straniero di 21 anni ritenuto responsabile dell’imbrattamento cdi monumenti, auto ed edifici tramite bomboletta di vernice spray.

I militari dell’Arma dalla visione di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati i Carabinieri sono risaliti al 21enne tunisino che, in piena notte, imbrattava: il monumento ai caduti di Nassirya; il prospetto di due abitazioni; un’autovettura in sosta e la serranda di un’attività commerciale.

L’uomo, al momento del rintraccio, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e destinatario inoltre di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Trapani. Per tale motivo al termine degli atti di rito è stato tradotto presso il CPR di Milo.