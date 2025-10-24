  • A3 dottor Gianni catalanotto
Carabinieri dopo inseguimento arrestano 24enne trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-24

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 24enne del posto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era evaso dalla propria abitazione, dalla quale si era allontanato arbitrariamente a bordo della propria autovettura, quando, giunto ad un posto di blocco dei Carabinieri dove gli era stato intimato l’alt, si era dato ad una precipitosa fuga compiendo manovre ad elevata velocità e
determinando pericolo per l’incolumità pubblica.

    • Dopo un breve inseguimento per le vie della città, il 24enne veniva fermato ed arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile e dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

