(VIDEO) Castelvetrano, IX edizione “Camminata tra gli Olivi” promossa da Ass. Città dell’Olio

di: Redazione - del 2025-10-27

Si è svolta ieri mattina, domenica 26 ottobre 2025, presso l’uliveto “Primula Verde” dei Molini del Ponte di Filippo Drago, la Camminata tra gli Olivi, evento nazionale promosso dall’Associazione Città dell’Olio in collaborazione con l’UNPLI e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’ENIT e della FIF. Il Comune di Castelvetrano, aderente all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha preso parte alla IX edizione dell’iniziativa, che ha coinvolto oltre 150 città italiane unite dal tema “Coltiviamo la Pace”.

    • A seguire le interviste all'Arch. Vita Maria Galfano, all'Assessore Rosalia Ventimiglia e gli imprenditori Filippo Drago e Stefano Amabile. 

    La manifestazione ha visto anche la partecipazione di 180 vespisti provenienti da tutta Italia e da Francia Belgio e Germania, il Giro ha preso il via dalla sede del Vespa Club Mazara del Vallo e poi è proseguito per Santa Margherita Belice per la degustazione dei fichi d’India, successivamente una tappa a Partanna abbiamo fatto visita all’oleificio Asaro a Partanna ed il ritorno a Castelvetrano per continuare la giornata di degustazione delle nostre eccellenze. 

