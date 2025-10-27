Azienda di consulenza strategica e digitale di Castelvetrano cerca figura di Consulente Commerciale

di: Publiredazionale - del 2025-10-27

Azienda attiva nel settore della consulenza strategica e digitale con sede operativa a Castelvetrano cerca figura di Sales Consultant (Consulente Commerciale) da inserire nel proprio organigramma con Operatività nel territorio siciliano di Trapani, Palermo e Agrigento. è una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con l’obiettivo di accompagnare PMI e startup nel percorso di trasformazione e sviluppo. L'azienda crede nel lato umano della tecnologia: ogni soluzione nasce per semplificare, valorizzare le persone e generare risultati concreti.

L'azienda è alla ricerca di un Sales Consultant con forte attitudine consulenziale, capace di gestire in autonomia l’intero ciclo di vendita e di contribuire alla crescita della rete commerciale sul territorio. La figura sarà coinvolta in incontri in presenza con clienti e lead qualificati, diventando un punto di riferimento locale per lo sviluppo dell’azienda.

Responsabilità principali:

Sviluppare e gestire un portafoglio clienti (PMI e startup).

Condurre meeting commerciali in presenza e online.

Gestire trattative e negoziazioni, dalla proposta alla chiusura.

Utilizzare strumenti digitali e CRM per tracciare lead e pipeline.

Collaborare con il team per migliorare processi e risultati.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ambito B2B o consulenziale.

Automuniti e disponibili a spostamenti sul territorio.

Ottime capacità relazionali e di ascolto.

Attitudine all’uso di strumenti digitali.

Propensione alla costruzione di relazioni solide con imprenditori e decision maker.

Cosa offre:

Parte fissa valutata in base all'esperienza.

Parte variabile: commissione sul fatturato generato.

Bonus su milestone e risultati trimestrali.

Affiancamento iniziale e strumenti operativi chiari.

Opportunità di crescita reale in un contesto dinamico e in espansione.

Come candidarsi:

Inviare il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo email: candidaturecastelvetrano@gmail.com, indicando nell’oggetto “Candidatura – Sales Consultant Sicilia”.