“In aumento casi di crack a Castelvetrano. Genitori li ascoltino e chiedano aiuto”. La testimonianza di Peppe Patti

di: Elio Indelicato - del 2025-10-27

Anche a Castelvetrano è scattato l'allarme tossicodipendenze e da qualche giorno si è costituita l'Associazione "Rinascere Insieme APS" che si pone come punto di riferimento per chi affronta il difficile percorso della dipendenza e per le famiglie che vivono accanto a chi soffre. Il Presidente dell'Associazione è Salvatore Ficili, uno dei membri è Enzo Chiofalo. L'Associazione sta lavorando per avere una sede fissa che possa ricevere giovani e famiglie per offrire ascolto, sostegno e strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio legate alle dipendenze

A testimoniare il forte fenomeno delle dipendenze abbiamo ascoltato le parole di Giuseppe Patti che sta seguendo un percoso obbligato in una struttura idonea: "C'è una cosa che accomuna tutti i ragazzi che cadono nel tunnel della droga è il fatto che la droga in ogni in ogni occasione è il rifugio di un malessere e questo lo voglio dire perché spesso il tossico viene visto come il problema sociale o come chi è il come dire l'elemento disturbatore o l'elemento fastidioso nella società. L'evoluzione delle dipendenze è rimasta un pò sottomessa perché le famiglie si vergognavano, il genitore aveva difficoltà ad ammettere che il figlio aveva un problema. Se tuo figlio ha mal denti tu non dirai mai che hai vergogna di portare al tuo figlio dal dentista perché non si deve sapere che tuo figlio ha una carie. Se tuo figlio è dentro la tossicodipendenza, ha bisogno di aiuto e deve fare un percorso obbligatorio perché il fai da te non è una soluzione".

Dalle parole di Giuseppe Patti un vero e proprio segnale lanciato sul fenomeno ormai diffuso delle dipendenze e l'appello rivolto alle famiglie che devono reagire senza provare vergogna ma ascoltare i propri figli e seguire la strada delle associazioni e delle strutture idonee, che rappresentano l'unica strada verso la rinascita.