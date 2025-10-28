  • A3 dottor Gianni catalanotto
Azienda castelvetranese dona autovettura al Comando della Polizia Municipale

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-28

Immagine articolo: Azienda castelvetranese dona autovettura al Comando della Polizia Municipale

E' stata donata dal titolare della concessionaria Lo Truglio Auto di Castelvetrano al Comando di Polizia Municipale un'auto di servizio, che non avrà colori istituzionali e sarà destinata al controllo del territorio.

    • Il Comandante Antonio Ferracane, di concerto con il titolare della rivendita di auto ha espletato in queste ore tutte le pratiche burocratiche che di fatto hanno autorizzato il passaggio del mezzo al Comando di PM. La suddetta vettura sarà un'auto civetta dedicata al controllo del territorio da parte della locale Polizia Municipale.

    Il mercatino dei lettori

