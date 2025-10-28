"Gestione appartamenti nel Belice e non solo con consulenza legale e fiscale in favore dei proprietari". Importante accordo di DBR Apartments con Italian Way

di: Publiredazionale - del 2025-10-28

DBR Apartments, società leader nella gestione di immobili turistici, ha siglato una partnership strategica con Italian Way, uno dei principali player italiani nel settore della gestione di case vacanze. Ad annunciarlo l'imprenditrice Deborah Spanò che gestisce oltre venti strutture ricettive gestite tra Palermo, Selinunte, Triscina, Cefalù e Pantelleria, per un totale di più di novanta posti letto, e numerose collaborazioni con gruppi sposi e produzioni cinematografiche

“Questa collaborazione, avviata nel mese di ottobre, - ha dichiarato l’imprenditrice - rappresenta un importante passo avanti per la DBR Apartments, che conferma la sua posizione di eccellenza nel mercato della gestione immobiliare turistica”. L’abbiamo ascoltata per un commento a latere della firma di questo importante accordo.

Possiamo parlare di un passo avanti verso la semplificazione per i proprietari e di una consulenza fiscale a 360 gradi?

La partnership con Italian Way consente a DBR Apartments di offrire un servizio di gestione immobiliare ancora più professionale e personalizzato ai suoi clienti. Grazie alla consulenza fiscale continua e gratuita fornita da Italian Way, DBR Apartments potrà garantire ai proprietari di immobili una gestione finanziaria ottimale e conforme alle normative vigenti. In virtù di questa partnership, la DBR Apartments assume il ruolo di sostituto d'imposta per i proprietari di immobili, garantendo il versamento delle imposte al netto della commissione di gestione. Ciò significa che i proprietari potranno beneficiare di una gestione finanziaria più efficiente e trasparente.

Non solo trasparenza ma anche snellimento delle procedure di firma dei contratti e nell’invio delle fatture elettroniche?

Corretto. La partnership con Italian Way consente la firma di contratti digitali tra il proprietario e l'ospite, tramite procedura informatizzata e OTP (One-Time Password). Ciò garantisce una maggiore tutela per il proprietario sia dal punto di vista burocratico che fiscale.

La collaborazione con Italian Way permetterà inoltre di informatizzare altre procedure importanti, come il riconoscimento facciale e la verifica della regolarità del check-in degli ospiti. Ciò garantirà una maggiore sicurezza e trasparenza nella gestione degli immobili.

Infine, la partnership consentirà di inviare fatture elettroniche direttamente dal proprietario al cliente, senza alcuna intermediazione e con la garanzia di una gestione documentale efficiente e conforme alle normative vigenti.

Come giudichi questo accordo?

La partnership tra la DBR Apartments e Italian Way rappresenta un importante passo avanti per la gestione di case vacanze in Italia. Grazie a questa collaborazione, la DBR Apartments potrà offrire un servizio di gestione immobiliare ancora più professionale e personalizzato ai suoi clienti, garantendo una maggiore tutela e sicurezza per i proprietari di immobili.