Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

di: Redazione - del 2025-10-28

Immagine articolo: Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

Transito vietato da più di un anno, per via di un'impalcatura montata nei pressi di un antico palazzo, nella via Felice Orsini a Castelvetrano. Questo è quanto giunge alla nostra redazione da parte di un lettore che si chiede se il Comune stia sollecitando la fine dei lavori e la conseguente riapertura di una strada che rappresenta una importante arteria del traffico cittadino.

    • Pare che all'origine ci sia un contenzioso fra privati e visto che non si tratta di un bene comunale però l'Amministrazione potrebbe sollecitare affinchè si possa trovare una soluzione. 

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

