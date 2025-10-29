Allevamenti di ovini nel mirino dei Carabinieri, denunce e sanzioni nel trapanese

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo distaccamento CITES di Trapani, supportati da personale dell’A.S.P. di Trapani dipartimento prevenzione veterinaria e dalla polizia locale di Valderice, nell’ambito di un controllo di una azienda di allevamento ovini, denunciavano il titolare e altre tre persone, che in concorso tra loro avrebbero commesso i reati di, maltrattamento, uccisione e macellazione abusiva di animali.

I militari nel corso del controllo, rilevavano una serie di irregolarità amministrative, “inerenti

il numero di capi presenti in azienda, strutture non adeguate al benessere animale e la mancata tracciabilità di farmaci veterinari” per le quali venivano elevate circa 10 mila di sanzioni, altresì, avendo riscontrato all’interno dell’ovile tracce riconducibili a recente attività di macellazione clandestina, effettuavano ulteriori accertamenti, al termine dei quali identificavano gli autori nel titolare dell’azienda e in altri tre soggetti di nazionalità straniera.