Castelvetrano, avviata task-force contro abbandono dei rifiuti
di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29
Il Comune di Castelvetrano rafforza l’impegno per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente con l’attivazione di un’Unità di Progetto Intersettoriale dedicata al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.
Si tratta di un’iniziativa concreta e coordinata, che coinvolge più settori dell’amministrazione comunale, finalizzata a intervenire in maniera efficace e costante nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno.
Con questo progetto, l’amministrazione conferma la volontà di:
- tutelare l’ambiente e il territorio;
- garantire strade e piazze più pulite e sicure;
- promuovere comportamenti responsabili e rispetto delle regole da parte di cittadini e visitatori.
Il Comune di Castelvetrano invita la cittadinanza a collaborare attivamente, perché la cura della città è un impegno di tutti.