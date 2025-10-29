  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, avviata task-force contro abbandono dei rifiuti

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Immagine articolo: Castelvetrano, avviata task-force contro abbandono dei rifiuti

Il Comune di Castelvetrano rafforza l’impegno per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente con l’attivazione di un’Unità di Progetto Intersettoriale dedicata al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.

    • Si tratta di un’iniziativa concreta e coordinata, che coinvolge più settori dell’amministrazione comunale, finalizzata a intervenire in maniera efficace e costante nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno.

    Con questo progetto, l’amministrazione conferma la volontà di:
    - tutelare l’ambiente e il territorio;
    - garantire strade e piazze più pulite e sicure;
    - promuovere comportamenti responsabili e rispetto delle regole da parte di cittadini e visitatori.

    Il Comune di Castelvetrano invita la cittadinanza a collaborare attivamente, perché la cura della città è un impegno di tutti.

