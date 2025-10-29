  • A3 Conad
Castelvetrano, al via percorsi di autonomia per persone con disabilità

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Castelvetrano, al via percorsi di autonomia per persone con disabilità

(ph. Morcone.net)

Il Comune di Castelvetrano ha avviato le procedure per la realizzazione del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (CUP: C54H22000780006). L’iniziativa prevede il coinvolgimento di persone adulte con disabilità in percorsi di autonomia abitativa, formazione e inclusione lavorativa. Saranno attivati progetti di coabitazione in un gruppo-appartamento messo a disposizione dal Comune, corsi di formazione per il potenziamento delle competenze digitali e tirocini inclusivi con borse lavoro in collaborazione con enti e agenzie del territorio.
L’obiettivo è favorire la vita indipendente e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, promuovendo percorsi personalizzati verso l’autonomia e la piena partecipazione alla comunità.

    • Le persone con disabilità in età lavorativa (ai sensi della legge 104/92 art. 3) o i loro familiari dovevano  presentare manifestazione entro il 30 ottobre 2025 alle ore 12.00 ma l’avviso è stato prorogato di 7 giorni, inviando la domanda al Comune di Castelvetrano@ – II Direzione Organizzativa “Servizi al Cittadino” tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.

    La domanda si può scaricare da questo link: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-missione-5-inclusione-e-coesione-componente-2-investimento-1-2-percorsi-di-autonomia-per-persone-con-disabilita-comune-di-castelvetrano

