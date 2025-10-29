Castelvetrano, al via percorsi di autonomia per persone con disabilità

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-29

Il Comune di Castelvetrano ha avviato le procedure per la realizzazione del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (CUP: C54H22000780006). L’iniziativa prevede il coinvolgimento di persone adulte con disabilità in percorsi di autonomia abitativa, formazione e inclusione lavorativa. Saranno attivati progetti di coabitazione in un gruppo-appartamento messo a disposizione dal Comune, corsi di formazione per il potenziamento delle competenze digitali e tirocini inclusivi con borse lavoro in collaborazione con enti e agenzie del territorio.

L’obiettivo è favorire la vita indipendente e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, promuovendo percorsi personalizzati verso l’autonomia e la piena partecipazione alla comunità.

Le persone con disabilità in età lavorativa (ai sensi della legge 104/92 art. 3) o i loro familiari dovevano presentare manifestazione entro il 30 ottobre 2025 alle ore 12.00 ma l’avviso è stato prorogato di 7 giorni, inviando la domanda al Comune di Castelvetrano@ – II Direzione Organizzativa “Servizi al Cittadino” tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.

La domanda si può scaricare da questo link: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-missione-5-inclusione-e-coesione-componente-2-investimento-1-2-percorsi-di-autonomia-per-persone-con-disabilita-comune-di-castelvetrano