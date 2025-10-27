I casinò online sostituiranno quelli terrestri nel prossimo futuro?
di: Giovanni Borrelli - del 2025-10-27
Il settore del gioco sta cambiando rapidamente - e a seconda di chi lo dice, stiamo assistendo alla graduale digitalizzazione dell’intrattenimento da casinò o all’inizio della fine dell’era dei casinò tradizionali.
I casinò online stanno vivendo una crescita esplosiva, trainata da una tecnologia sempre più avanzata, connessioni internet più veloci e accessibilità globale.
Ma tutto questo significa davvero che i casinò fisici sono destinati a scomparire nel prossimo futuro? Non proprio. Vediamo cosa dicono i numeri e come sta realmente evolvendo il mercato.
l’online cresce, ma i casinò fisici dominano ancora
Nel 2024, il mercato globale del gioco online è stato valutato circa 78,7 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 153,6 miliardi entro il 2030, pari a un tasso dell’11,9%.
Tuttavia, i casinò terrestri continuano a rappresentare la parte più grande dell’industria. Nel 2024, il loro fatturato stimato ha raggiunto 308,5 miliardi di dollari, con una previsione di 542,4 miliardi entro il 2033 (+6,5% CAGR).
In sintesi: i casinò online crescono molto più velocemente, ma quelli fisici generano ancora molto più denaro in valore assoluto.
Panoramica 2024 (Europa):
• GGR totale: €123,4 miliardi
• Quota online: 39% (€47,9 miliardi, +11,7% su base annua)
• Quota terrestre: 61%
La rivoluzione digitale è ormai in corso, ma le luci dei casinò reali sono tutt’altro che spente.
La vera barriera non è la domanda, ma la regolamentazione
Il motivo principale per cui i casinò online non hanno ancora superato del tutto i loro omologhi terrestri? Le normative.
Negli Stati Uniti, ad esempio, solo sette stati hanno legalizzato completamente l’iGaming (cioè i giochi da casinò online) al 2025. Le scommesse sportive digitali sono diffuse, ma slot e giochi da tavolo online restano vietati nella maggior parte del Paese.
In Europa, invece, il mercato è molto più aperto - e i risultati lo dimostrano. Quasi quattro euro su dieci giocati oggi passano da piattaforme digitali.
Dove la legge lo consente, la domanda cresce in modo esplosivo.
Il giocatore moderno: mobile-first, ma non solo mobile
Oggi gli utenti cercano accesso immediato, interfacce intuitive e gioco fluido - e l’offerta si è adeguata. I dispositivi mobili rappresentano ormai il 58% dei ricavi del gioco online in Europa, rispetto al 56% dell’anno precedente.
Ciò non significa però che il desktop sia morto. Molti giocatori preferiscono ancora schermi più grandi, grafiche immersive e sessioni di gioco più lunghe, specialmente per i tavoli live.
La possibilità di accedere a siti come durante una pausa pranzo o mentre si viaggia incarna perfettamente questa nuova generazione di giocatori “mobile-first”. Tuttavia, molti di loro continuano a frequentare anche casinò fisici - perché l’esperienza è semplicemente diversa.
Perché i casinò terrestri contano ancora
I casinò fisici restano motori economici e sociali di grande rilievo. Ecco alcuni dati significativi:
• ha generato MOP 183 miliardi (~22,7 miliardi di dollari) nel 2023 e continua a superare il Nevada mese dopo mese.
• Las Vegas ha accolto oltre 41,7 milioni di visitatori nel 2024, con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente.
• I grandi resort casinò continuano a espandersi, con nuovi progetti in Asia e Medio Oriente.
Le persone non vanno al casinò solo per giocare:
• Atmosfera: l’energia di una sala piena non si può replicare su uno schermo.
• Intrattenimento: spettacoli, concerti e ristorazione trasformano il gioco in un’esperienza completa.
• Prestigio: le sale VIP e i tavoli high-stakes offrono un’aura di esclusività unica.
I casinò online offrono convenienza e varietà, ma l’emozione umana del casinò reale resta insostituibile.
Non una guerra, ma una partnership
Il racconto “online contro terrestre” è ormai superato. In realtà, i due mondi si stanno complementando sempre di più.
Molti operatori gestiscono ormai entrambe le realtà, offrendo esperienze omnichannel:
• Programmi fedeltà unificati (punti guadagnati online riscattabili nei casinò fisici).
• Lounge per scommesse sportive integrate con app mobili.
• Tavoli live-streaming trasmessi direttamente dai casinò reali.
Negli Stati Uniti, per esempio, nell’agosto 2025 i ricavi dei casinò fisici sono cresciuti del 5,7% su base annua, mentre l’online è aumentato del 41%.
I due segmenti, invece di cannibalizzarsi, crescono insieme.
Il vantaggio tecnologico dell’online
I casinò online stanno innovando a un ritmo che le strutture fisiche non possono eguagliare:
• Personalizzazione tramite IA: suggerimenti di gioco basati sulle abitudini dell’utente.
• Live dealer streaming: esperienze di gioco dal vivo con croupier reali.
• Pagamenti digitali e criptovalute: transazioni rapide e senza confini.
• Gamification: missioni, tornei e classifiche in stile videogioco.
Piattaforme come Dolly Casino integrano queste tecnologie per offrire un’esperienza di gioco fluida, interattiva e moderna - lontanissima dai siti statici di dieci anni fa.
Regole, responsabilità e realtà
Con la crescita dell’online, anche la regolamentazione si è intensificata. Nel Regno Unito e in vari paesi europei sono in arrivo controlli più severi su limiti di spesa, pubblicità e verifica dell’identità.
In alcuni mercati, le tasse sui giochi online stanno aumentando, riducendo i margini degli operatori.
Allo stesso tempo, si stanno diffondendo strumenti di gioco responsabile come limiti di deposito, timer di sessione e autoesclusione. Non sono segnali di crisi, ma piuttosto di maturità del settore.
Cosa servirebbe davvero per sostituire i casinò fisici
Perché i casinò online possano sostituire davvero quelli terrestri, dovrebbero verificarsi alcune condizioni - oggi ancora lontane:
1. Legalizzazione su larga scala: l’iGaming dovrebbe essere ammesso negli Stati Uniti, in gran parte dell’Asia e in America Latina.
2. Quota globale superiore al 50%: l’online dovrebbe superare metà del fatturato mondiale - attualmente è al 39% in Europa.
3. Cambio culturale: i giocatori dovrebbero abbandonare del tutto il fascino sociale e l’esperienza fisica dei casinò, cosa poco probabile in destinazioni come Las Vegas o Macau.
In breve: i casinò online rappresentano un’evoluzione, non una sostituzione.
Il futuro è ibrido
Il futuro più realistico è un ecosistema ibrido, dove l’online e l’offline si rafforzano a vicenda.
Vedremo sempre più:
• Bonus digitali riscattabili nei casinò fisici.
• Tornei online esclusivi trasmessi dai casinò terrestri.
• Programmi fedeltà unificati con un solo account e premi condivisi.
Il meglio dei due mondi: la flessibilità dell’online e l’esperienza dell’offline. È il prossimo capitolo della trasformazione digitale del gioco.