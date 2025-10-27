  • A3 Conad
I casinò online sostituiranno quelli terrestri nel prossimo futuro?

di: Giovanni Borrelli - del 2025-10-27

Il settore del gioco sta cambiando rapidamente - e a seconda di chi lo dice, stiamo assistendo alla graduale digitalizzazione dell’intrattenimento da casinò o all’inizio della fine dell’era dei casinò tradizionali.
I casinò online stanno vivendo una crescita esplosiva, trainata da una tecnologia sempre più avanzata, connessioni internet più veloci e accessibilità globale.

    • Ma tutto questo significa davvero che i casinò fisici sono destinati a scomparire nel prossimo futuro? Non proprio. Vediamo cosa dicono i numeri e come sta realmente evolvendo il mercato.

    l’online cresce, ma i casinò fisici dominano ancora

    • Nel 2024, il mercato globale del gioco online è stato valutato circa 78,7 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 153,6 miliardi entro il 2030, pari a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’11,9%.

    Tuttavia, i casinò terrestri continuano a rappresentare la parte più grande dell’industria. Nel 2024, il loro fatturato stimato ha raggiunto 308,5 miliardi di dollari, con una previsione di 542,4 miliardi entro il 2033 (+6,5% CAGR).

    In sintesi: i casinò online crescono molto più velocemente, ma quelli fisici generano ancora molto più denaro in valore assoluto.

    Panoramica 2024 (Europa):

    • GGR totale: €123,4 miliardi

    • Quota online: 39% (€47,9 miliardi, +11,7% su base annua)

    • Quota terrestre: 61%

    La rivoluzione digitale è ormai in corso, ma le luci dei casinò reali sono tutt’altro che spente.

    La vera barriera non è la domanda, ma la regolamentazione

    Il motivo principale per cui i casinò online non hanno ancora superato del tutto i loro omologhi terrestri? Le normative.

    Negli Stati Uniti, ad esempio, solo sette stati hanno legalizzato completamente l’iGaming (cioè i giochi da casinò online) al 2025. Le scommesse sportive digitali sono diffuse, ma slot e giochi da tavolo online restano vietati nella maggior parte del Paese.

    In Europa, invece, il mercato è molto più aperto - e i risultati lo dimostrano. Quasi quattro euro su dieci giocati oggi passano da piattaforme digitali.

    Dove la legge lo consente, la domanda cresce in modo esplosivo.

    Il giocatore moderno: mobile-first, ma non solo mobile

    Oggi gli utenti cercano accesso immediato, interfacce intuitive e gioco fluido - e l’offerta si è adeguata. I dispositivi mobili rappresentano ormai il 58% dei ricavi del gioco online in Europa, rispetto al 56% dell’anno precedente.

    Ciò non significa però che il desktop sia morto. Molti giocatori preferiscono ancora schermi più grandi, grafiche immersive e sessioni di gioco più lunghe, specialmente per i tavoli live.

    La possibilità di accedere a siti come dolly casino login durante una pausa pranzo o mentre si viaggia incarna perfettamente questa nuova generazione di giocatori “mobile-first”. Tuttavia, molti di loro continuano a frequentare anche casinò fisici - perché l’esperienza è semplicemente diversa.

    Perché i casinò terrestri contano ancora

    I casinò fisici restano motori economici e sociali di grande rilievo. Ecco alcuni dati significativi:

    • Macau ha generato MOP 183 miliardi (~22,7 miliardi di dollari) nel 2023 e continua a superare il Nevada mese dopo mese.

    • Las Vegas ha accolto oltre 41,7 milioni di visitatori nel 2024, con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente.

    • I grandi resort casinò continuano a espandersi, con nuovi progetti in Asia e Medio Oriente.

    Le persone non vanno al casinò solo per giocare:

    • Atmosfera: l’energia di una sala piena non si può replicare su uno schermo.

    • Intrattenimento: spettacoli, concerti e ristorazione trasformano il gioco in un’esperienza completa.

    • Prestigio: le sale VIP e i tavoli high-stakes offrono un’aura di esclusività unica.

    I casinò online offrono convenienza e varietà, ma l’emozione umana del casinò reale resta insostituibile.

    Non una guerra, ma una partnership

    Il racconto “online contro terrestre” è ormai superato. In realtà, i due mondi si stanno complementando sempre di più.

    Molti operatori gestiscono ormai entrambe le realtà, offrendo esperienze omnichannel:

    • Programmi fedeltà unificati (punti guadagnati online riscattabili nei casinò fisici).

    • Lounge per scommesse sportive integrate con app mobili.

    • Tavoli live-streaming trasmessi direttamente dai casinò reali.

    Negli Stati Uniti, per esempio, nell’agosto 2025 i ricavi dei casinò fisici sono cresciuti del 5,7% su base annua, mentre l’online è aumentato del 41%.

    I due segmenti, invece di cannibalizzarsi, crescono insieme.

    Il vantaggio tecnologico dell’online

    I casinò online stanno innovando a un ritmo che le strutture fisiche non possono eguagliare:

    • Personalizzazione tramite IA: suggerimenti di gioco basati sulle abitudini dell’utente.

    • Live dealer streaming: esperienze di gioco dal vivo con croupier reali.

    • Pagamenti digitali e criptovalute: transazioni rapide e senza confini.

    • Gamification: missioni, tornei e classifiche in stile videogioco.

    Piattaforme come Dolly Casino integrano queste tecnologie per offrire un’esperienza di gioco fluida, interattiva e moderna - lontanissima dai siti statici di dieci anni fa.

    Regole, responsabilità e realtà

    Con la crescita dell’online, anche la regolamentazione si è intensificata. Nel Regno Unito e in vari paesi europei sono in arrivo controlli più severi su limiti di spesa, pubblicità e verifica dell’identità.
    In alcuni mercati, le tasse sui giochi online stanno aumentando, riducendo i margini degli operatori.

    Allo stesso tempo, si stanno diffondendo strumenti di gioco responsabile come limiti di deposito, timer di sessione e autoesclusione. Non sono segnali di crisi, ma piuttosto di maturità del settore.

    Cosa servirebbe davvero per sostituire i casinò fisici

    Perché i casinò online possano sostituire davvero quelli terrestri, dovrebbero verificarsi alcune condizioni - oggi ancora lontane:

    1. Legalizzazione su larga scala: l’iGaming dovrebbe essere ammesso negli Stati Uniti, in gran parte dell’Asia e in America Latina.

    2. Quota globale superiore al 50%: l’online dovrebbe superare metà del fatturato mondiale - attualmente è al 39% in Europa.

    3. Cambio culturale: i giocatori dovrebbero abbandonare del tutto il fascino sociale e l’esperienza fisica dei casinò, cosa poco probabile in destinazioni come Las Vegas o Macau.

    In breve: i casinò online rappresentano un’evoluzione, non una sostituzione.

    Il futuro è ibrido

    Il futuro più realistico è un ecosistema ibrido, dove l’online e l’offline si rafforzano a vicenda.

    Vedremo sempre più:

    • Bonus digitali riscattabili nei casinò fisici.

    • Tornei online esclusivi trasmessi dai casinò terrestri.

    • Programmi fedeltà unificati con un solo account e premi condivisi.

    Il meglio dei due mondi: la flessibilità dell’online e l’esperienza dell’offline. È il prossimo capitolo della trasformazione digitale del gioco.

